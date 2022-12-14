Останній транш від ЄС в рамках МФД
Сьогодні, 14 грудня, Україна отримала 500 мільйонів євро, що є останнім траншем макрофінансової допомоги від ЄС.
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На що підуть кошти
У Мінфіні зазначили, що кредитні кошти МФД будуть спрямовані на фінансування найбільш нагальних видатків Держбюджету і сприятимуть підтриманню фінансової стабільності в Україні.
З початку повномасштабної війни Європейський Союз надав Україні 7,2 мільярда євро макрофінансової допомоги. Ці кошти допомогли впоратися з негативними економічними наслідками війни і зберегти стійкість фінансової системи в умовах повномасштабного вторгнення агресора.
На яку допомогу може розраховувати Україна у 2023 році
ЄС пообіцяв Україні у наступному році надати допомогу у розмірі 18 мільярдів євро. До слова, згідно з підрахунками Кільського інституту світової економіки, Європа вперше з початку війни обігнала США у зобов’язаннях щодо допомоги Україні. Все через вище згаданий транш у розмірі 18 мільярдів.
В оборонному бюджеті США на підтримку України наступного року закладено щонайменше додаткові 800 мільйонів доларів. Загальна військова та фінансова підтримка від США у 2023 році може скласти близько 37 мільярдів доларів. Саме таку суму Білий Дім запросив у Конгресі.