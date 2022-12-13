На яку суму слід розраховувати у 2023 році, дізнавалися журналісти Економіка 24.

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За словами економіста ICU Віталія Ваврищука, точно передбачити суму допомоги від кожної з країн досить складно. Проте очікується, що загальний обсяг буде достатнім, щоб профінансувати дефіцит бюджету у наступному році. Передбачається, що він складе 38 мільярдів доларів. Якщо Україна отримає принаймні цю суму, то друкувати гроші не доведеться.

Віталій Ваврищук Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Загальні обсяги міжнародної фінансової допомоги наступного року можуть сягнути 40 мільярдів доларів США. Це сума, на яку розраховує уряд, щоб мати змогу профінансувати заплановані видатки в повному обсязі.

Разом з тим, очікуються менші кредити та гранти від інших урядів та міжнародних фінансових організацій.

Допомога від США та ЄС

На сьогодні заявлено про допомогу Україні на 2023 рік обсягом 18 мільярдів євро від Євросоюзу. Передбачається, що ці кошти будуть надані у вигляді довгострокових кредитів під гарантії окремих країн ЄС. За словами голови НБУ Андрія Пишного, від США наразі очікується 10 мільярдів доларів.

В оборонному бюджеті США на підтримку України наступного року закладено щонайменше додаткові 800 мільйонів доларів. Проте, за словами економічного експерта Бориса Кушнірука, це лише додаткова допомога. Загальна військова та фінансова підтримка від США у 2023 році може скласти близько 37 мільярдів доларів. Саме таку суму Білий Дім запросив у Конгресі.

Блокування допомоги від ЄС Угорщиною

Після того, як президентка Єврокоміссії Урсула фон дер Ляєн повідомила про виділення Україні допомоги у 2023 році, проросійський уряд Угорщини заявив, що заблокує цю ініціативу. Під час голосування країна-член ЄС виступила проти поправки до багаторічного фінансового законодавства, яке має бути ухвалене одностайно.

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Після цього у Єврокомісії заявили, що працюватимуть з державами-членами, зокрема з Угорщиною, щоб забезпечити необхідну одностайність для схвалення пакета допомоги. Опісля Рада ЄС попри вето Угорщини узгодила виділення цієї допомоги. Наступного тижня це рішення має підтримати Європарламент.

Міжнародний валютний фонд

НБУ досягнув прогресу в перемовинах з МВФ щодо укладення нової Моніторингової програми із залученням Ради Фонду. Фінальне затвердження цієї програми сприятиме залученню фінансування від інших міжнародних донорів у 2023 році. Національний банк очікує, що після завершення Моніторингової програми Україна зможе отримати доступ до програми розширеного фінансування.

Нагадаємо, Україна та МВФ домовилися про нову моніторингову програму

Скільки допомоги Україна отримала у цьому році