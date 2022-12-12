Зима і відбудова: що відомо про конференції

Конференції про Україну відбудуться 13 грудня. На них обговорять актуальні питання, пов'язані з нашою країною.

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Перша конференція буде міжнародною. Вона стосуватиметься потреб України для того, щоб пройти цю зиму. Участь у другій конференції візьмуть французькі компанії, які готові взяти зобов'язання щодо відбудови України.

Україна може розраховувати на підтримку Франції стільки, скільки буде потрібно для повного відновлення її суверенітету та територіальної цілісності,

– наголосив Макрон.

До речі, президент Франції написав це повідомлення у твітері українською мовою.

Деталі телефонної розмови президентів

11 грудня президенти провели телефонну розмову. Вона відбулася перед онлайн-самітом G7. Макрон та Зеленський обговорили позиції своїх держав, а також реалізацію плану миру, який запропонував президент України. Не оминули політики й енергетичну сферу нашої держави, яка постраждала від російських обстрілів.

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