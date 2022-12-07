Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. На його думку, Путін продовжує вдаватись до ракетних ударів і розраховує на "накопичувальний ефект", коли населення України втомиться від постійних незручностей спричинених війною і погодиться з тим, що Росію "неможливо перемогти".

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Паралізувати життя

Російське керівництво намагається максимально погіршити умови життя українців, змушуючи населення жити без електрики, водопостачання, інтернету, постійно переміщатись в укриття, навіть в тих регіонах, які розташовані далеко від лінії фронту.

Завданням Путіна є зробити життя звичайних українців кошмаром, постійно сіяти руйнування, кров, смерть, отже, змусити визнати свою непереможність, змусити Захід, який він вважає повинен сприяти, щоб Україна сіла за стіл мирних перемовин,

– зауважив опозиціонер.

Путін хоче затягнути час

На думку політика, Путін впевнений, що час працює на нього і він матиме шанс зберегти свою владу та вплив, не застосовуючи ядерної зброї. Водночас російська оборонна промисловість працює шаленими темпами, щоб виготовляти нові ракети для продовження завдання ракетних ударів по Україні.

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Російський менталітет

У Путіна в голові є ідея, що він зможе переломити ситуацію, постійно завдаючи ударів по інфраструктурі України, не даючи можливості людям нормально жити, і що він зможе це робити необмежено довгий час,

– зазначив Геннадій Гудков.

Російський опозиціонер також пояснив, що західні лідери мають суттєво інші цінності та рівень моралі, яких Путін не розуміє, але натомість він розуміє лише мову сили і сприймає дзвінки західних лідерів, як прояв слабкості, тому це спонукає його агресію проти України.

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