Про це 24 каналу розповів військовий ЗСУ, секретар комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Зокрема, британські розслідувачі Conflict Armament Research виявили, що частина ракет, які зараз використовують окупанти, – зовсім "свіжі".

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Аналітики дійшли висновку, що Кремль виготовив це озброєння всього декілька місяців тому. За словами Костенка, виробництво ракет у Росії справді може тривати, хоча й не є масовим. Військовий ЗСУ вважає, що цьому може бути кілька пояснень.

Росія могла зробити запас деталей для ракет

Перший варіант – росіяни готувалися до війни з Україною давно. Відтак, Кремль міг зробити певні запаси деталей для ракет, які зараз неможливо закупити через санкції.

Можливо, ці запаси дозволять росіянам певний час виготовляти ракети у невеликій кількості. Хоча Росія й до війни не мала особливих можливостей (для виробництва ракет – 24 канал),

– сказав секретар комітету ВР з нацбезпеки.

Він додав, що зараз основні ракети, які є на озброєнні у Росії, – це старі радянські зразки, які росіяни модернізують за допомогою мікрочипів. Якщо окупанти справді зробили певні запаси деталей до початку повномасштабного вторгнення в Україну, то ці залишки все одно рано чи пізно вичерпаються.

Москва може працювати через треті країни

Народний депутат нагадав, що західні країни запровадили проти Росії санкції, які унеможливлюють купівлю Москвою певних деталей для виробництва зброї. Кремль міг знайти спосіб, як обійти ці обмеження. Йдеться про роботу через треті країни.

Росіяни не можуть купити деталі для ракет напряму. Але вони можуть це дістати в іншої країни, яка купила це нібито для себе,

– пояснив Костенко.

За його словами, у торгівлі озброєнням існує таке поняття, як кінцевий споживач. Коли країна закуповує певні види озброєння чи деталей, більше ніхто не має права використати ці елементи. Однак окремі країни можуть це передавати Росії на основі певних домовленостей.

"Потрібно посилити контроль над цим питанням. Наші партнери, які продають цю зброю, мають контролювати інші країни, аби все це не потрапляло до Росії", – сказав Костенко.

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Завдання для зовнішньої розвідки

За словами військового ЗСУ, певні не надто складні елементи для ракетного озброєння Москва здатна виготовляти самостійно. А от високотехнологічні деталі росіяни, швидше за все, отримують від інших країн.

Треба зрозуміти, хто це може виготовляти – Китай, США чи Тайвань, і де Росія може це отримати. Після цього потрібно підвищити контроль саме над цими країнами. Адже надання Росії технологій для виготовлення ракет – це удар по всьому цивілізованому світу,

– наголосив Костенко.

Він додав, що над цим питанням мають працювати фахівці Служби зовнішньої розвідки. Вони мають виявляти канали постачання таких деталей до Росії та передавати західним партнерам інформацію про країни, які порушують накладені на Москву санкції.

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