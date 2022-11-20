Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, у Росії придумали, як отримати мікроелектроніку обхідним шляхом.

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Росія ввозить побутову техніку через Вірменію та Казахстан

Як зазначив Ступак, видання Bloomberg опублікувало інформацію про те, що Росія почала закуповувати через треті країни велику кількість побутової техніки. Зокрема, за даними видання, за 8 місяців 2022 року Вірменія ввезла надзвичайно велику кількість прасок, посудомийних машин та холодильників.

Окрім того, Вірменія ввозить нереальну кількість електронних молоковідсмоктувачів. Це при тому, що в країні народжуваність зменшилася на 8%. А кількість товарів для жінок, які годують грудьми, зросла на 600%,

– розповів ексспівробітник СБУ.

Приблизно така ж ситуація з ввезенням побутової техніки склалася і в Казахстані. Як розповів Ступак, ці країни постачають побутову техніку Росії.

Росіяни розбирають холодильники та праски, аби отримати мікрочипи для зброї

Автори статті припускають, що у Росії розбирають холодильники, праски та іншу техніку, аби отримати мікрочипи, які можна використовувати для доволі примітивних видів озброєння.

Звичайно, зробити з цього прилад нічного бачення не можна. Але таку мікроелектроніку можна використовувати, наприклад, для систем наведення у безпілотниках. Тобто можна зробити щось доволі просте,

– сказав Ступак.

"Російська промисловість навіть таку дрібницю не здатна виготовити"

Експерт Українського інституту майбутнього наголосив, що Росія займається "військово-промисловим канібалізмом".

Росіяни завозять пралку і розбирають її. Це означає, що навіть таких простих деталей у Росії немає. Тобто російська промисловість навіть таку дрібницю не здатна виготовити, що росіяни змушені везти побутову техніку невідомо звідки,

– наголосив ексспівробітник СБУ.

Він додав, що такі схеми – це просто нонсенс. Ступак нагадав, що Росія виділяє величезні кошти на свій військово-промисловий комплекс.

"Невже на ці гроші будуть закуповуватися праски в ЄС і в Китаї, які потім будуть розбирати на частини?" – сказав експерт Українського інституту майбутнього.

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