Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, в России придумали, как получить микроэлектронику обходным путем.

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Россия ввозит бытовую технику через Армению и Казахстан

Как отметил Ступак, издание Bloomberg опубликовало информацию о том, что Россия начала закупать через третьи страны большое количество бытовой техники. В частности, по данным издания, за 8 месяцев 2022 года Армения ввезла очень большое количество утюгов, посудомоечных машин и холодильников.

Кроме того, Армения ввозит нереальное количество электронных молокоотсосов. Это при том, что в стране рождаемость снизилась на 8%. А количество товаров для кормящих грудью выросло на 600%,

– рассказал экс-сотрудник СБУ.

Приблизительно такая же ситуация с ввозом бытовой техники сложилась и в Казахстане. Как рассказал Ступак, эти страны снабжают бытовой техникой России.

Россияне разбирают холодильники и утюги, чтобы получить микрочипы для оружия

Авторы статьи предполагают, что в России разбирают холодильники, утюги и другую технику, чтобы получить микрочипы, которые можно использовать для примитивных видов вооружения.

Конечно, сделать из этого прибор ночного видения нельзя. Но такую микроэлектронику можно использовать, например, для систем наведения в беспилотниках. То есть можно сделать что-то достаточно простое,

– сказал Ступак.

"Российская промышленность даже такой пустяк не способна изготовить"

Эксперт Украинского института будущего подчеркнул, что Россия занимается "военно-промышленным каннибализмом".

Россияне завозят стиралку и разбирают ее. Это значит, что даже столь простых деталей в России нет. То есть российская промышленность даже такой пустяк не способна изготовить, что россияне вынуждены везти бытовую технику неизвестно откуда,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Он добавил, что такие схемы – это просто нонсенс. Ступак напомнил, что Россия выделяет огромные средства на свой военно-промышленный комплекс.

"Неужели на эти деньги будут закупаться утюги у ЕС и в Китае, которые потом будут разбирать на части?" – сказал эксперт Украинского института будущего.

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