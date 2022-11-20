Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, в России придумали, как получить микроэлектронику обходным путем.
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Россия ввозит бытовую технику через Армению и Казахстан
Как отметил Ступак, издание Bloomberg опубликовало информацию о том, что Россия начала закупать через третьи страны большое количество бытовой техники. В частности, по данным издания, за 8 месяцев 2022 года Армения ввезла очень большое количество утюгов, посудомоечных машин и холодильников.
Кроме того, Армения ввозит нереальное количество электронных молокоотсосов. Это при том, что в стране рождаемость снизилась на 8%. А количество товаров для кормящих грудью выросло на 600%,
– рассказал экс-сотрудник СБУ.
Приблизительно такая же ситуация с ввозом бытовой техники сложилась и в Казахстане. Как рассказал Ступак, эти страны снабжают бытовой техникой России.
Россияне разбирают холодильники и утюги, чтобы получить микрочипы для оружия
Авторы статьи предполагают, что в России разбирают холодильники, утюги и другую технику, чтобы получить микрочипы, которые можно использовать для примитивных видов вооружения.
Конечно, сделать из этого прибор ночного видения нельзя. Но такую микроэлектронику можно использовать, например, для систем наведения в беспилотниках. То есть можно сделать что-то достаточно простое,
– сказал Ступак.
"Российская промышленность даже такой пустяк не способна изготовить"
Эксперт Украинского института будущего подчеркнул, что Россия занимается "военно-промышленным каннибализмом".
Россияне завозят стиралку и разбирают ее. Это значит, что даже столь простых деталей в России нет. То есть российская промышленность даже такой пустяк не способна изготовить, что россияне вынуждены везти бытовую технику неизвестно откуда,
– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.
Он добавил, что такие схемы – это просто нонсенс. Ступак напомнил, что Россия выделяет огромные средства на свой военно-промышленный комплекс.
"Неужели на эти деньги будут закупаться утюги у ЕС и в Китае, которые потом будут разбирать на части?" – сказал эксперт Украинского института будущего.
Иван Ступак рассказал о расходах России на военные нужды: смотрите видео
Санкции против России: коротко
- В Евросоюзе ожидают, что ценовой потолок на российскую нефть от стран G7 заработает 5 декабря 2022 года. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон добавил, что на сегодняшний день их цель состоит в том, что завершить это соглашение к этой дате.
- Европейский Союз в конце ноября представит новый пакет санкций против России и Беларуси. Санкции могут быть одобрены в начале декабря.
- После полномасштабного нападения России на Украину в мире начали замораживать российские активы. В частности, в ЕС заморозили российские активы почти на 70 миллиардов евро.