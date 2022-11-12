Есть 2 фактора, почему Кыргызстан поставляет России товары. Об этом для 24 каналу рассказал главный редактор киргизского издания FactCheck KG Ярослав Тартиков.

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"Отключение российских банков от международных платежных систем, запрет на импорт технологий, отказ международных компаний работать в России привели к тому, что Кыргызстан, как и соседние страны-партнеры, в десятки или сотни раз увеличили реэкспорт различных товаров в Россию в 2022 году" , – объяснил Тартиков.

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По словам эксперта, международные аналитики нашли торговлю электронными товарами. В частности, холодильниками и стиралками. Тартиков отметил, что, несмотря на постоянные заявления Кремля, что санкции никак не коснулись экономики, Россия нашла схемы, как обходить ограничения, используя своих "друзей" в Таможенном союзе.

Трудно назвать это партнерством. Мы вынуждены идти на такие шаги, чтобы заниматься реэкспортом под давлением России. Почему именно электротовары? Насколько мне известно – это самая болезненная сфера для России сейчас, – сказал Тартиков.

Кыргызстан не только увеличил реэкспорт электроники, но и нарастил поставки одежды, обуви. Как отметил Татриков, здесь играет роль 2 фактора. Во-первых, на этом кто-то может зарабатывать. Пока неизвестно, как именно компании реэкспортируют товары. Во-вторых, большой рычаг давления – это трудовые мигранты из Кыргызстана в России.

"Их дискриминируют и наша власть вынуждена идти на уступки. Поэтому очень большая зависимость. Думаю, что это может быть первопричиной", — добавил Тартиков.

Обратите внимание – Тартиков об обходе Россией санкций: смотрите видео

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