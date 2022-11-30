Це саме ті ракети, що загрожують українській критичній інфраструктурі в тилу, тобто в центральних і західних областях, адже вони далекобійні – можуть летіти на відстань від 2 до 5 тисяч кілометрів. Про це 24 каналу розказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Росія може мати запас деталей до ракет

За його словами, ворог справді має можливість їх виготовляти, виробництво працює, а тому розвідці та іншим країнам слід детальніше дивитися, чому це досі можливо і як це відбувається. Ігнат припустив, що, можливо, у Росії ще є запаси певних деталей, які вона сама виготовити не може, і вже не отримує з-за кордону.

Таким чином виробництво ракет діє, але його темпи не встигають за тим, як росіяни використовують цю зброю. Адже ракети – це високотехнологічна річ, яка коштує мільйони доларів. Наприклад, ціна "Іскандера" – 3, "Калібру" – 6, а Х-101 – 13 мільйонів доларів за одиницю.

Зрозуміло, що за ці гроші всередині ракет є щось технологічне, таке, на виготовлення чого потрібні не 1 – 2 дні, а тижні. Крім того, ще більше часу треба на те, щоб відбувся повний цикл, перевірка, а також транспортування до носія. Саме тому росіяни і рахують та економлять ці ракети. Але Ігнат наголосив, що у Росії залишилося багато радянського залізяччя, наприклад, ракет Х-22 і "Точка-У".

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