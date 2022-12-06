Всього ворог запустив у бік України збірну солянку з 70 крилатих ракет різних типів, чимало з них були новенькими, що вказує на дефіцит, адже певним правилом є відстріл найстарших зразків. Сили оборони України збили 60 крилатих ракет ворога та показали результат у 86% вдалих перехоплень, що є рекордом для наших ППО. 24 канал аналізує, чому росіянам стає все важче досягати своїх цілей ракетним терором.

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На жаль, не обійшлося без жертв (наразі відомо про 4 загиблих і кількох поранених) і "прильотів" у об'єкти критичної інфраструктури. Одеса залишилася без води та тепла, є проблеми й в інших містах – за них заплатить Росії після перемоги.



Внаслідок російської атаки сталися відключення світла й вже традиційно без енергетики залишилась значна частина Молдови. Втім, ураження інфраструктури не були критичними, їхні наслідки або вже усунули, або будуть ліквідовані найближчим часом.

Цей масований обстріл Росія готувала 2 тижні – останній великий обстріл був 23 листопада. Російський ракетний терор не дає Кремлю жодних преференцій на полі бою й має лише роль такої собі дорогої ІПСО. Його цілями є залякати українців і показати росіянам, що Москва нібито й надалі контролює ситуацію.

Російські пропагандисти активно "нагнітали" та говорили про "150 ракет" і "гуманітарний обстріл", а також віщували апокаліптичний блекаут і сподівалися, що тепер Україна нарешті замерзне. Їхній неспокій передався частині українців, які почали активно штампувати меми на тему очікування ракет, не забули про смішні картинки і після того, як ППО прозвітували про успішну роботу з утилізації коштовного російського металобрухту. Основним їх меседжем було "І це все? А розмов було".



Наслідки російської атаки 5 грудня 2022 року / інфографіка Повітряних сил

У підсумку маємо зворотній ефект – українці не лише не злякалися, а навпаки стали ще рішучішими. Захід побачив, що ворог діє як терорист, а тому посилив підтримку та допомогу Україні, а "прості росіяни" потроху почали про щось підозрювати.

Пів мільярда на смітник і неймовірна цифра 86%

Провал росіян і успіхи української ППО важко переоцінити. Можемо впевнено стверджувати, що сили оборони України знайшли "ключі" до ворожих ракет. У цьому їм допомагають набутий досвід і західна зброя.

Зверніть увагу! Росія протягом 5 грудня випустила по території України ракети різних типів, загальна сума яких, за підрахунками Forbes, складає 400 – 500 мільйонів доларів.



Для розрахунку вартості цих ракет Forbes використовував такі оцінки: вартість ракети Х-101 – 13 мільйонів доларів, Х-555 – 4 мільйони доларів, "Калібр" – 6,5 мільйона доларів, Х-22 – 1 мільйон доларів, Х-59 – 0,5 мільйона доларів, Х-31П – 0,5 мільйона доларів.

Статистика роботи ППО по відбиттю осінніх ракетних атак Росії

Системи NASAMS, IRIS-T та інші ЗРК, що з'явилися на озброєнні українців восени, довели свою надійність. Навіть старенькі німецькі "Гепарди", які не критикував лише лінивий і які влітку були героями мемів з серії "що це таке", показали, що в умілих руках є не лише грізною та ефективною зброєю, але й ефектною.

Збили 100% цілей У Повітряних силах пояснили важливість NASAMS і IRIS-T

Від успіхів ЗСУ в Росії очікувано піднявся стогін. Схоже, там нарешті склали "дебет з крЕдитом" й побачили, що викидати сотні мільйонів доларів за годину (а саме стільки коштують ракети, їх пуски, обслуговування літаків та інша логістика) є дорогим задоволенням навіть для Москви.

Насправді запаси високоточного озброєння у Росії вже підходять до завершення. Вони вже давно увійшли в критичний мінімум. Проте, як бачимо, вони вирішили йти до кінця, тобто до нуля. Що в принципі дуже погано для самої Російської Федерації. Військові там знають про цю проблему… Реально в них залишилось ще на кілька масштабних атак і вони вийдуть в повний нуль,

– наголосив Кирило Буданов в ефірі телемарафону і попрощався з російською ракетною програмою.

Буданов на правах провидця це вже все давно передбачив. За його оцінками, у росіян залишилося ракет ще на 2 – 3 залпи. А далі ракет не стане, а заводи в три зміни будуть розбирати електроніку з пральних машин і клепати по кілька десятків ракет на рік. Цього буде замало навіть для одного разу. Росія вже давно стріляє ракетами з так званого "недоторканого запасу". У випадку Росії це означає, що порушено давню "скрєпу": останній патрон – для себе.

Епічна "бавовна" на російських аеродромах

Російських ракет в українському небі, 5 грудня, дійсно могло бути більше, проте, за кілька годин до обстрілу на аеродромах під Рязанню та Саратовом, де базуються російські стратегічні бомбардувальники, синхронно сталася "бавовна".

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Вибухи, які спричинили, ймовірно, невідомі БПЛА, вивели з ладу декілька російських літаків Ту-95М, з яких, власне, і запускали ракети росіяни (Х-101, Х-22, Х-555 та інші). Лише один такий літак здатен нести 6 ракет, проте, 5 грудня вони так і не піднялися у небо. Ввечері телеграм-канали поширили фото з рязанського аеродрому "Дягілєво", на якому можна було побачити пошкоджені літаки, а також іншу техніку, зокрема, заправники. Літаки вже були підготовлені до вильоту і пусків ракет, але "щось" їм ледь не в останній момент завадило.

Під Рязанню нічого не відбулося / фото з російських телеграм-каналів

Також з'явилися супутникові знимки від MAXAR, які показали, що стратегічні бомбардувальники росіян розміщені просто неба й не мають елементарних бетонних укриттів.

А мовиться, між, іншим, про частину так званої ядерної тріади. Ту-95МС і Ту-160 можуть використовуватись для пусків ракет з ядерними зарядами і вже використовуються, тільки замість бойових снарядів там були болванки – одна з таких ракет була збита під Києвом кілька тижнів тому.

Атака невідомих, але дуже ефективних БПЛА засвідчила, що Росія не здатна захистити власний ядерний потенціал, а її ППО вкотре проспало атаку.

Схоже, наївні росіяни думали, що відстань у понад 650 кілометрів є захистом сама по собі й Україна просто не може дотягнутися так далеко. Втім, "бавовна" в Енгельсі та "Дягілєво" таки сталася. Росіяни назвуть її "терактом, який завадив бойовій роботі авіації". Тобто, російському теракту, який було заплановано для вбивства мирних українців та створення гуманітарної катастрофи.

Росіяни навіть назвали "винуватців" – нібито це було українські "Стрижі". Це давня радянська розробка – безпілотник Ту-141. Такий, до речі, ледь не наробив шкоди весною 2022 року у Хорватії, коли Росія запустила свій дрон на Загреб.

У ЗСУ лише посміхаються й нічого конкретно не говорять, а недільна згадка про таємничу новинку від "Укроборонпрому", що здатна долати 1000 кілометрів, якось сама по собі загубилася у потоці новин і тумані війни. Нехай так і буде.

Подвиг українських ППО – дивіться відео: