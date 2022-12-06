Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону зауважив, що при великій інтенсивності ведення протиповітряного бою складно точно до одної одиниці підраховувати результати. Тому, у командуванні подають інформацію у контексті "близько", "понад".

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Втім, запевнив, що інформація достовірна.

Так, учора було збито понад 60 ракет, з понад 70 – це цифри, які вражають не лише український народ, а й західних партнерів,

– повідомив Юрій Ігнат.

100% результат: скільки цілей збили NASAMS і IRIS-T

Речник наголосив, що протиповітряна оборона в Україні працює ефективно, але її й надалі потрібно підсилювати сучасними системами ППО.

NASAMS і IRIS-T відпрацювали відмінно – збили всі повітряні цілі. Результат – 100%,

– зауважив Ігнат.

Нові системи допоможуть закрити українське небо

У Повітряних силах додали, що це єдиний можливий шлях для України – переходити на новий тип озброєння: "ефективний, сучасний, який буде відповідати вимогам та загрозам".

Речник зазначив, що однією з таких систем є Patriot, про яку наразі теж багато розмов. Оскільки її наявність значно допомогла б ЗСУ перехоплювати цілі на далекій відстані.

Зверніть увагу! Patriot – це система протиповітряної оборони середньої дальності дії, а NASAMS або IRIS-T короткої, а є ще більш далекі ураження. Усі ці системи є у наших партнерів, Україна продовжує отримувати їх таким чином посилюючи систему протиповітряної оборони.

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