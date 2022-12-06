Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона отметил, что при большой интенсивности ведения противовоздушного боя сложно точно до одной единицы подсчитывать результаты. Поэтому, в командовании представляют информацию в контексте "близко", "свыше".

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Впрочем, заверил, что информация достоверна.

Так, вчера было сбито более 60 ракет, из более 70 – это цифры, поражающие не только украинский народ, но и западных партнеров,

– сообщил Юрий Игнат.

100% результат: сколько целей сбили NASAMS и IRIS-T

Спикер подчеркнул, что противовоздушная оборона в Украине работает эффективно, но ее и дальше нужно усиливать современными системами ПВО.

NASAMS и IRIS-T отработали отлично – сбили все воздушные цели. Результат – 100%,

– заметил Игнат.

Новые системы помогут закрыть украинское небо

В Воздушных силах добавили, что это единственный возможный путь для Украины – переходить на новый тип вооружения: "эффективный, современный, отвечающий требованиям и угрозам".

Спикер отметил, что одной из таких систем является Patriot, о которой сейчас тоже много разговоров. Поскольку ее наличие значительно помогло бы ВСУ перехватывать цели на дальнем расстоянии.

Обратите внимание! Patriot – это система противовоздушной обороны средней дальности действия, а NASAMS или IRIS-T короткой, а есть еще более дальние поражения. Все эти системы есть у наших партнеров, Украина продолжает получать их таким образом, усиливая систему противовоздушной обороны.

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