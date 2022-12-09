Кільський інститут світової економіки проаналізував та оцінив як різні країни допомагають Україні, сформувавши Індекс прозорості даних.

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Індекс прозорості сформували за п'ятьма серед яких враховувалось:

  • чи є офіційна інформація про державну допомогу Україні,
  • чи загальна сума підтримки України надається урядом,
  • грошова оцінка підтримки,
  • про яку кількість передання військових одиниць офіційно відомо.

Зауважимо, що відсоткові частки для кожної з проаналізованих країн розраховувались окремо. Також під час аналізу одиниця позначала, як відповідь так, а нуль відповідно ні.

Які країни допомагають не афішуючи

Португалія та Іспанію Кільський інститут світової економіки оцінив, як країни, котрі найбільше по-тихому допомагають Україні. Відтак з 5 можливих балів країни набрали лише 1.3.

Також не афішують свою підтримку Іспанія та Греція які оцінили лише у 1.4 та 1.5. Менше ніж 2 бали набрали ще 1.7 та 1.8.

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Які країни відкрито допомагають Україні

Швейцарія очолила рейтинг, як країна, котра найбільш відкрито допомагає Україні. В інституті її оцінили в максимальних п'ять з п'яти балів. Лише на 0.3 бала відстає від неї Швеція та на 0.4 Німеччина з Австралією, котрі оцінив Кільський інститут світової економіки у 4.6 бала.

Також більш як у 4 бали оцінили такі країни як: Фінляндія, Канада, Нідерланди, Нову Зеландію та Ірландію.