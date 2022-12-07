Допомога Україні

Країни та інституції ЄС зобов’язалися надати майже 52 мільярди євро військової, фінансової та гуманітарної допомоги.

зобов’язалися надати майже 52 мільярди євро військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Обіцяна допомога від США теж суттєва, однак складає на декілька мільярдів менше – 48 мільярдів євро.

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Зверніть увагу, що Сенат США погодив проєкт бюджету країни на 2023 рік, де частина передбачена на військову допомогу Україні. Відтак з 847,3 мільярда 800 мільйонів євро піде на допомогу Україні.

Допомога від ЄС

Основною причиною, що перетягнула терези у бік ЄС став пакет макрофінансової допомоги у розмірі 18 мільярдів євро, який надати Україні ЄС за 2023 рік. Щомісячна сума складатиме 1,5 мільярда євро.

Попри те, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про надання грошової допомоги Україні, Угорщина виступає проти та блокує ініціативу.

Крістоф Требеш, керівник групи, яка розробляє Ukraine Support Tracker, та директор дослідницького центру Кільського інституту зазначає, що до цього підтримка ЄС України з початку війни завжди відставала від підтримки США.

Останніми тижнями це змінилося, оскільки загальна вартість зобов’язань ЄС тепер перевищує зобов’язання США. Великі нові зобов’язання ЄС є приємною подією, враховуючи важливу роль цієї війни для європейської безпеки. Важливо, однак, що уряди ЄС тепер повинні забезпечити, щоб оголошена допомога справді дійшла до України якнайшвидше, без багатомісячної затримки,

– вважає він.

Обсяг обіцяної допомоги від ЄС та США / Інфографіка Кільського інституту світової економіки

Зауважимо, що згідно з даними інституту, Німеччина стала найбільшою країною-донором у Європі. Вперше Німеччина обігнала Велику Британію із загальною сумою обіцяної підтримки Україні у 12,6 мільярда євро.

Обсяг допомоги Україні від 15 країн, котрі пообіцяли найбільше / Інфографіка Кільського інституту світової економіки