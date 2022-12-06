Відповідну інформацію повідомив журналіст 6 грудня. Ці гроші планують передати Україні у 2023 році.

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Що відбулось на зустрічі міністрів фінансів ЄС

Угорщина все ще блокує ініціативу в надії забезпечити власне фінансування. Дуже емоційні дебати, в яких Будапешт був розкритикований усіма, але безрезультатно,

– заявив Йозвяк.

Варто зауважити, що це не стало несподіванкою. Адже проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримуватиме надання Україні 18 мільярдів євро.

Якби Захід прагнув миру, цих витрат не було б, або вони не були б такими високими,

– процитував методички Кремля Орбан.

Та угорський прем'єр додав, що його країна змушена визнати – потрібно підтримувати Україну. Проте, на думку Орбана, вони не будуть виступатимуть за спільний кредит ЄС на ці цілі. Адже, мовляв, не хочуть, щоб ЄС перетворився на "спільноту держав-боржників".

Тож Угорщина заявила, що проти спільних запозичень ЄС не лише у зв'язку з Україною, а й у інших випадках також.

"Розділімо витрати на підтримку України, і нехай кожна країна платить за це зі свого бюджету. Ми зарезервували необхідні кошти й надамо їх Україні у 2023 році", – заявив Віктор Орбан.

Зверніть увагу! На початку листопада мовилось про те, що країни-члени Євросоюзу не вирішили, чи ці кошти надійдуть у вигляді грантів чи пільгових позик, як це було досі. Детальніше про це читайте за посиланням.

18 мільярдів для України: що відомо