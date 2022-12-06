Соответствующую информацию сообщил журналист 6 декабря. Эти деньги планируется передать Украине в 2023 году.

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Что произошло на встрече министров финансов ЕС

Венгрия все еще блокирует инициативу в надежде обеспечить собственное финансирование. Очень эмоциональные дебаты, в которых Будапешт был раскритикован всеми, но безрезультатно,

– заявил Йозвяк.

Следует заметить, что это не стало неожиданностью. Ведь пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не будет поддерживать предоставление Украине 18 миллиардов евро.

Если бы Запад стремился к миру, этих расходов не было бы, или они не были бы такими высокими,

– процитировал методички Кремля Орбан.

Но венгерский премьер добавил, что его страна вынуждена признать – нужно поддерживать Украину. Однако, по мнению Орбана, они не будут выступать за общий кредит ЕС для этих целей. Ведь, мол, не хотят, чтобы ЕС превратился в "сообщество государств-должников".

Венгрия заявила, что против общих заимствований ЕС не только в связи с Украиной, но и в других случаях тоже.

"Разделим расходы на поддержку Украины, и пусть каждая страна платит за это из своего бюджета. Мы зарезервировали необходимые средства и предоставим их Украине в 2023 году", – заявил Виктор Орбан.

Обратите внимание! В начале ноября говорилось о том, что страны-члены Евросоюза не решили, поступят ли эти средства в виде грантов или льготных займов, как это было до сих пор. Подробнее об этом читайте по ссылке.

18 миллиардов для Украины: что известно