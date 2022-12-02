По словам Орбана, оказалось, что цена российско-украинской войны состоит не только в том, что армию нашего государства нужно финансировать, а разрушенное – восстанавливать, но и в том, что функционирование Украины нуждается в поддержке Запада. В то же время он вроде бы согласен с тем, что помощь нужно оказывать.

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Премьер Венгрии заявил, что Украина не может выплачивать пенсии и удерживать свою инфраструктуру, поэтому она обратилась в ЕС с просьбой "дать деньги".

"Так просто и примитивно – дать деньги. Если бы Запад стремился к миру, этих расходов не было бы, или они не были бы такими высокими", – считает Орбан.

Однако, по его словам, Венгрия вынуждена признать, что необходимо поддерживать Украину.

Однако мы не поддерживаем общий кредит ЕС на эти цели, поскольку не хотим, чтобы ЕС превратился в сообщество государств-должников. Мы не хотим, чтобы он превратился из сообщества государств в сообщество долгов,

– заявил глава венгерского правительства.

Он добавил, что обычно не Венгрия "оказывается в ситуации, когда не может вернуть свои долги", а другие страны. Поэтому его страна выступает против общих заимствований ЕС не только в связи с Украиной, но и в других случаях.

"Разделим расходы на поддержку Украины, и пусть каждая страна платит за это из своего бюджета. Мы зарезервировали необходимые средства и предоставим их Украине в 2023 году", – подытожил Орбан.

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