По словам Орбана, оказалось, что цена российско-украинской войны состоит не только в том, что армию нашего государства нужно финансировать, а разрушенное – восстанавливать, но и в том, что функционирование Украины нуждается в поддержке Запада. В то же время он вроде бы согласен с тем, что помощь нужно оказывать.
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Орбан не поддерживает предоставление Украине 18 миллиардов евро от ЕС в 2023 году
Премьер Венгрии заявил, что Украина не может выплачивать пенсии и удерживать свою инфраструктуру, поэтому она обратилась в ЕС с просьбой "дать деньги".
"Так просто и примитивно – дать деньги. Если бы Запад стремился к миру, этих расходов не было бы, или они не были бы такими высокими", – считает Орбан.
Однако, по его словам, Венгрия вынуждена признать, что необходимо поддерживать Украину.
Однако мы не поддерживаем общий кредит ЕС на эти цели, поскольку не хотим, чтобы ЕС превратился в сообщество государств-должников. Мы не хотим, чтобы он превратился из сообщества государств в сообщество долгов,
– заявил глава венгерского правительства.
Он добавил, что обычно не Венгрия "оказывается в ситуации, когда не может вернуть свои долги", а другие страны. Поэтому его страна выступает против общих заимствований ЕС не только в связи с Украиной, но и в других случаях.
"Разделим расходы на поддержку Украины, и пусть каждая страна платит за это из своего бюджета. Мы зарезервировали необходимые средства и предоставим их Украине в 2023 году", – подытожил Орбан.
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Венгрия в отношении Украины: последние новости
- Венгрия в отношении Украины – довольно непостоянная. В частности, 26 ноября в 90-ю годовщину памяти жертв Голодомора в Будапеште выключили свет в парламенте, а возле Национальной ассамблеи провели акцию, посвященную этой трагедии.
- Более того, в этот день президент Венгрии наведалась с визитом в Киев. Каталин Новак подчеркнула, что ответственность кремлевского диктатора Владимира Путина за эту войну очевидна, а соседи ее страны могут "полагаться на помощь" Венгрии.
- В то же время, мэр Будапешта Гергей Корачонь отметил, что премьер Венгрии Виктор Орбан пытался сделать украинского лидера Владимира Зеленского "врагом", которого можно будет обвинить во всех неурядицах страны. Однако его план провалился.
- За время полномасштабной войны России с Украиной Орбан попадал в скандалы из-за ряда заявлений и поступков. В частности, недавно он позорно посягнул на территорию Украины и Румынии, разгуливая в шарфе с изображением "Великой Венгрии".
- В свою очередь, в конце ноября Орбан внезапно заговорил о суверенной Украине. Выступая на конгрессе участников Международного объединения христианских демократов, он подчеркнул: "Европа – единственная в плане целей, главное, чтобы Россия не представляла угрозы ее безопасности, а для этого нам нужна суверенная Украина".