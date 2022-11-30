Помимо тотальной коррупции и неэффективного использования средств одной из причин являются регулярные аукционы невиданной щедрости, которые проводятся "Росатомом". Эта компания по схеме беспроцентного государственного кредита активно возводит реакторы в Индии, Бангладеш, Турции и Китае. Какая польза России от таких проектов – проанализировал Юрий Мариняк на платформе IQ.

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Какая настоящая стоимость таких проектов

Применяется принцип BOO (build – own – operate, или "строй – владей – эксплуатируй"). "Росатом" строит в этих странах АЭС за собственные средства, становится совладельцем и получает прибыль от продаж электроэнергии на протяжении многих лет. Соглашение заключается без финансовых обязательств (или с минимальным участием) со стороны стран – будущих эксплуатантов АЭС, отмечает автор статьи.

Беларусь

Построенная на кредитные 10 миллиардов долларов АЭС, вблизи городка Островец, расположена всего в 53 километрах от Вильнюса. Это своего рода кульминация тщеславия для Лукашенко. Поскольку рядом нет никаких мощных промышленных объектов и развитой экономики в регионе – столько электричества Беларуси не нужно даже без санкций. А ЕС не покупает электроэнергию из-за диктаторского режима Лукашенко.



В Европе считают Белорусскую АЭС угрозой / eurasia.expert

Бангландеш и АЭС "Руппур"

Неспешными темпами ведется строительство двух блоков для нужд 160-миллионной страны суммарной стоимостью 13 миллиардов долларов.



АЭС "Росатома" в Бангладеш / nuclearasia.com

В Египте строится АЭС "Эль-Дабаа", реализация этого проекта будет стоить 30 миллиардов долларов – дорого, так как четыре реактора и сложная геология.



Египетская АЭС / фото Daily News Egypt

В июле министр иностранных дел Венгрии подтвердил, что Москва профинансирует проект достройки АЭС "Пакш", оцениваемый в 12,5 миллиарда евро, который предполагают осуществить на 80% за счет российского кредита.



АЭС "Пакш" в Венгрии / фото Hungary Today

Обратите внимание! Как отмечает венгерское издание Telex, разрешение на строительство "Пакш" могло стать условием, при котором Россия согласилась дать Венгрии дополнительные 700 миллионов кубометров газа по льготной цене.

Самое скандальное строительство АЭС "Аккую" в Турции – стоимость 20 миллиардов долларов

Детище Реджепа Таипа Эрдогана, которое должно немного приблизить его к славе Ататюрка. Первый блок планируют запустить в преддверии столетия основания Турецкой Республики. Это событие должно стать весомым предвыборным активом в 2023 году. И никакие трещины в фундаменте станции этому не помешают.



АЭС "Аккую" в Турции / фото Anadolu

Любопытно! Разборки между турецкими подрядчиками и Росатомом продолжаются годами. Соглашение подписано таким образом, что российскому бюджету придется платить за все: и за утилизацию радиоактивных отходов, и за обучение турецкого персонала в России, и за вывод реакторов из эксплуатации. Ликвидировать последствия аварии, если она произойдет, тоже придется за счет российских денег, и здесь сумма может оказаться нескончаемо большой.

О необходимости "мирного атома" уже также заявили Нигерия, Гана, Замбия, Марокко, Боливия.

То есть ядерные технологии будут плавно перетекать в страны, где понятия не имеют, что с ними делать, либо у которых существуют внутренние террористические группировки похожие на "Боко Харам", либо остаются нерешенными территориальные споры с соседями. А то, как систематически на пропагандистских каналах с легкостью предлагают распилить болгаркой тепловыделяющие урановые сборки ТВЭЛ и начинить их радиоактивным содержимым ракеты, очевидно, что мировой безопасности такое уверенности не придает.

Кстати, такую ценную и затратную "атомную" экспансию связывают с именем Сергея Кириенко, который с 2005 по 2016 год возглавлял Федеральное агентство по атомной энергии. Эта задумка хорошо укладывается в путинскую паранойю и породила идею использовать атомную энергетику как "вторую энергетическую палицу" для шантажа после "Газпрома". В то же время была разработана доктрина, согласно которой – атомная станция не просто энергетический объект, но и инструмент присутствия государства. Некое ядерное дополнение и продолжение идеи "русского мира".

Да, это тот же Кириенко – первый заместитель главы администрации Путина, который лично ревизировал подготовку к псевдореферендумам в Херсоне и Запорожье. Поговаривают, что его рассматривают как одного из преемников российского диктатора.