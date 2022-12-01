Партия Орбана, который сохранил кресло премьера благодаря победе на выборах, использовала данные для своих предвыборных месседжей перед выборами в Венгрии. "Фидес" использовались также данные по заявкам на получение налоговых льгот и регистрации членства в ассоциациях.

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Орбан злоупотреблял властью

Как говорится в отчете Human Rights Watch, это нарушает права на неприкосновенность частной жизни и размывает границы между правящей партией и правительственными ресурсами в Венгрии, которую ЕС неоднократно критиковал за нарушение верховенства права.

Использование персональных данных людей, собранных для того, чтобы они могли получить доступ к государственным услугам, для бомбардировки их сообщениями политической кампании является предательством доверия и злоупотреблением властью.

– заявила Дебора Браун, старшая исследовательница по технологиям Human Rights Watch.

Она подчеркнула, что венгерское правительство "должно прекратить использование персональных данных для политических кампаний и гарантировать равные условия для проведения выборов".

Согласно докладу, люди, предоставившие свои персональные данные на правительственный вебсайт для регистрации на вакцинацию от COVID-19, получали политические сообщения, призванные повлиять на их выбор в пользу правящей партии.

Орбан выиграл четвертый срок на выборах в апреле 2022 года. Однако международные наблюдатели заявили, что условия, в которых проходили всеобщие выборы, не были справедливыми.

В ЕС признали, что в Венгрии "гибридный режим"

В последние годы у правительства Орбана разногласия с политикой Евросоюза. В частности, речь идет о миграционной политике и нарушениях прав человека. Еще хуже дела Будапешта стали после того, как режим Орбана практически начал поддерживать Россию в войне против Украины.

Орбан не раз критиковал политику ЕС против России. Он считает, что санкции ЕС против России провалились и призвал к мирным переговорам между Украиной и Россией.

Кроме того, правительство Орбана неоднократно блокировало санкции против России. Также Венгрия продолжает блокировать участие Украины в заседаниях НАТО.

В куче эти факторы подтолкнули Европарламент признать, что в Венгрии – "гибридный режим", подрывающий европейские ценности.

Европейская комиссия рекомендовала не выделять Венгрии средства из-за проблем с верховенством права. Речь идет о блокировании суммы примерно в 7,5 миллиарда евро.

В то же время, в ЕС дали Венгрии время, чтобы исправить ситуацию. Однако в ноябре в Еврокомиссии констатировали, что Будапешт не выполняет обещаний, из-за чего не получит деньги.

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