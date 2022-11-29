Так, Венгрия выступила против участия главы МИД Дмитрия Кулебы в официальной сессии. Поєтому украинский министр вынужден встретиться с коллегами отдельно.

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Венгрия блокирует участие Украины в заседаниях НАТО еще с 2017 года

МИД Украины в комментарии "Европейской правде" подтвердило, что полноценное участие Дмитрия Кулебы в официальной встрече глав МИД государств-членов НАТО в Бухаресте заблокировано по требованию Венгрии.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО выше уровня послов, начиная с 2017 года. Чтобы формально преодолеть венгерское вето, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг организует отдельную встречу министров иностранных дел НАТО и Украины.

– отметил спикер МИД Олег Николенко.

Также он добавил, что на этой встрече Дмитрий Кулеба обсудит вместе с коллегами дальнейшую военную помощь нашему государству, а также возобновление энергетической инфраструктуры Украины.

Заметим, что ранее Венгрия приостановила свое вето. Дмитрий Кулеба принимал участие в официальных встречах НАТО.

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Премьер Венгрии ведет игру с ЕС

Глава МИД Украины прокомментировал политику одиозного премьера Венгрии. Дмитрий Кулеба отметил, что Орбан ведет игру с ЕС и иногда использует Украину как заложницу этих отношений.

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