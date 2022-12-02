За словами Орбана, виявилося, що ціна російсько-української війни полягає не лише в тому, що армію нашої держави треба фінансувати, а зруйноване – відбудовувати, а й у тому, що функціонування України потребує підтримки Заходу. Водночас він буцімто згоден з тим, що допомогу потрібно надавати.

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Орбан не підтримує надання Україні 18 мільярдів євро від ЄС у 2023 році

Прем'єр Угорщини заявив, що Україна не може виплачувати пенсії та утримувати свою інфраструктуру, тому вона звернулася до ЄС з проханням "дати їй грошей".

"Так просто і примітивно – дати гроші. Якби Захід прагнув миру, цих витрат не було б, або вони не були б такими високими", – вважає Орбан.

Проте, за його словами, Угорщина змушена визнати, що потрібно підтримувати Україну.

Однак ми не підтримуємо спільний кредит ЄС на ці цілі, оскільки не хочемо, щоб ЄС перетворився на спільноту держав-боржників. Ми не хочемо, щоб він перетворився зі спільноти держав на спільноту боргів,

– заявив голова угорського уряду.

Він додав, що зазвичай не Угорщина "опиняється в ситуації, коли не може повернути свої борги", а інші країни. Тому його країна виступає проти спільних запозичень ЄС не лише у зв'язку з Україною, але й в інших випадках.

"Розділімо витрати на підтримку України, і нехай кожна країна платить за це зі свого бюджету. Ми зарезервували необхідні кошти й надамо їх Україні у 2023 році", – підсумував Орбан.

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