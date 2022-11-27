Орбан завжди відзначався прихильністю до Москви, але видав нові заяви виступаючи на конгресі учасників Міжнародного об’єднання християнських демократів.

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Угорський прем'єр став говорити про політичну ситуацію у Європі. Серед викликів він назвав війну в Україні, економічну кризу, нелегальну міграцію і "поширення західної неомарксистської ідеології".

Європа єдина в плані цілей, головне, щоб Росія не становила загрози безпеці Європи, а для цього нам потрібна суверенна Україна,

– сказав Орбан.

На санкції все одно жалівся

Водночас прем'єр продовжував нарікати на європейські санкції проти Росії, зауважуючи, що потрібно уникнути рецесії. Стверджував що високі ціни на енергоносії через війну та санкції Євросоюзу ускладнюють це завдання для країн Центрально-Східної Європи.

За словами Орбана, серед європейських урядовців розходяться думки щодо санкцій. Мовляв, ці "дебати" триватимуть надалі.

Попередні витівки Орбана

Нещодавно Орбан потрапив у черговий скандал. Він публічно з'явився у шарфі із зображенням "Великої Угорщини", до складу якої "включили" території України та Румунії.

Сам прем'єр виправдовувався, ніби "футбол – це не політика". В українському МЗС заявили, що такі витівки прем'єра не сприяють покращенню українсько-угорських стосунків й вимагають вибачень.

Раніше Орбан неодноразово критикував політику ЄС проти Росії. Він вважає, що санкції ЄС проти Росії провалилися і закликав до мирних переговорів між Україною і Росією.

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