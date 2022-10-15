Орбан, який є другом Владіміра Путіна, заявив, що санкції проти Росії погано розроблені. При цьому він сказав, що енергетичні обмеження – це сумнівний механізм, тому що у світовій історії санкції зазвичай вводять ті, хто має домінантне становище.
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Орбан каже, що санкції проти Росії погано розроблені
Орбана поставив під сумнів те, що країни ЄС мають домінантну позицію, адже є покупцями російських енергоресурсів.
Зараз в енергетичному секторі сумнівно, що ми маємо домінантну позицію, тому що ми є покупцями, а росіяни є постачальниками,
– сказав глава угорського уряду.
Орбан заявив, що Угорщини потрібно готуватися до затяжної війни в Європі через помилкові дії влади ЄС. На його переконання, ситуацію в ЄС, окрім санкцій проти Росії, загострює міграційна криза.
"Ми не можемо, як страуси, ховати голову в пісок. Треба прийняти реальність: якщо так піде і далі, то економіка континенту впаде, люди опиняться в небезпеці, і, здається, нам треба готуватися до затяжної війни. Угорщині потрібна армія стримуючої сили", – зазначив прем'єр Угорщини.
Орбан закликає до мирних переговорів
За словами Орбана, існує так званий "табір миру", до якого він зараховує і Угорщина. Як сказав лідер Угорщини, у цьому таборі вирішення теперішньої кризи можна побачити через мирні переговори.
"Святіший Отець виступає за мир. Кіссінджер виступає за мир. Ми були в Німеччині, там є поважний філософ, на ім'я Габермас, лівий, не з нашої політичної спільноти. Але він говорить те ж саме, що і ми. Там є американці, республіканці, бізнесмени світового масштабу. Я відчуваю, що голос за припинення вогню, а потім за мирну угоду після припинення вогню стає сильнішим", – сказав він.
Угорщина може втрати фінансування від ЄС
- У вересні Європейська комісія рекомендувала не виділяти Угорщині кошти через проблеми з верховенством права. Угорщина ризикує втратити 65% коштів за трьома програмами з ключового фонду ЄС. Йдеться про блокування суми у приблизно 7,5 мільярда євро
- Єврокомісія передала пропозиції Європейській раді, яка протягом місяця має ухвалити остаточне рішення. У відповіді на загрозу втратити кошти угорський уряд запропонував створити нове агентство боротьби з корупцією.
- Блокування коштів для Угорщини – це наступний крок для ЄС у процесі санкційного механізму, який був запущений проти Будапешта у квітні 2022 року.
- Важливо те, що у вересні Європарламент визнав, що в Угорщині – "гібридний режим", який підриває європейські цінності. У Європарламенті ухвалили звіт, в якому заявили, що Угорщина не є демократією.
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