Орбан, який є другом Владіміра Путіна, заявив, що санкції проти Росії погано розроблені. При цьому він сказав, що енергетичні обмеження – це сумнівний механізм, тому що у світовій історії санкції зазвичай вводять ті, хто має домінантне становище.

До речі Війна "до 2030": Орбан вкотре відзначився дивними проросійськими заявами, – ЗМІ

Орбан каже, що санкції проти Росії погано розроблені

Орбана поставив під сумнів те, що країни ЄС мають домінантну позицію, адже є покупцями російських енергоресурсів.

Зараз в енергетичному секторі сумнівно, що ми маємо домінантну позицію, тому що ми є покупцями, а росіяни є постачальниками,

– сказав глава угорського уряду.

Орбан заявив, що Угорщини потрібно готуватися до затяжної війни в Європі через помилкові дії влади ЄС. На його переконання, ситуацію в ЄС, окрім санкцій проти Росії, загострює міграційна криза.

"Ми не можемо, як страуси, ховати голову в пісок. Треба прийняти реальність: якщо так піде і далі, то економіка континенту впаде, люди опиняться в небезпеці, і, здається, нам треба готуватися до затяжної війни. Угорщині потрібна армія стримуючої сили", – зазначив прем'єр Угорщини.

Важливо. Заява Орбана пролунала після того, як глава МЗС Угорщини Петер Сійярто відвідав Москву. У Кремлі Угорщина домовилася з Росією про відстрочення платежів за газ і перенаправлення постачань блакитного палива через "Турецький потік". Угорщина це зробила на тлі вибухів на "Північних потоках".

Орбан закликає до мирних переговорів

За словами Орбана, існує так званий "табір миру", до якого він зараховує і Угорщина. Як сказав лідер Угорщини, у цьому таборі вирішення теперішньої кризи можна побачити через мирні переговори.

"Святіший Отець виступає за мир. Кіссінджер виступає за мир. Ми були в Німеччині, там є поважний філософ, на ім'я Габермас, лівий, не з нашої політичної спільноти. Але він говорить те ж саме, що і ми. Там є американці, республіканці, бізнесмени світового масштабу. Я відчуваю, що голос за припинення вогню, а потім за мирну угоду після припинення вогню стає сильнішим", – сказав він.

Угорщина може втрати фінансування від ЄС

У вересні Європейська комісія рекомендувала не виділяти Угорщині кошти через проблеми з верховенством права. Угорщина ризикує втратити 65% коштів за трьома програмами з ключового фонду ЄС. Йдеться про блокування суми у приблизно 7,5 мільярда євро

Єврокомісія передала пропозиції Європейській раді, яка протягом місяця має ухвалити остаточне рішення. У відповіді на загрозу втратити кошти угорський уряд запропонував створити нове агентство боротьби з корупцією.

Блокування коштів для Угорщини – це наступний крок для ЄС у процесі санкційного механізму, який був запущений проти Будапешта у квітні 2022 року.

Важливо те, що у вересні Європарламент визнав, що в Угорщині – "гібридний режим", який підриває європейські цінності. У Європарламенті ухвалили звіт, в якому заявили, що Угорщина не є демократією.

Вас це може зацікавити – Орбан розраховує на Росію: дивіться відео