Після того, як ЄС ввів 8 пакет санкцій проти Росії, він вже розпочав роботу над наступним. Там розглядатимуть варіанти обмежень, які обговорювались раніше, проте не були введені. Про це у своєму твітері повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

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Які санкції можуть ввести

Новий пакет санкцій може включати конфіскацію активів, заборону на продаж майна та інші моменти, які розглядалися в попередніх раундах.

Крім цього, наступного разу санкції можуть зачепити й Білорусь, яка активно допомагає Росії вести війну проти України. У попередньому пакеті санкцій проти Білорусі не було.

ЄС розробляє закон, що дозволить використати активи Росії для відновлення України

Єврокомісія планує посилити повноваження членів Євросоюзу у сфері конфіскацій російських активів, які підпадають під санкції. Загалом Європа розробляє такий закон, який дасть змогу конфіскувати вже заморожені активи Росії та конфісковувати всі наступні заморожені.

Ці кошти хочуть передавати Україні, як репарації від країни-агресорки. Наша країна зможе їх використовувати на відбудову.

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