За даними ЗМІ, робота над оновленням європейського законодавства триває. Чинне законодавство Євросоюзу передбачає лише замороження російських активів.

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Україна може отримати кошти на післявоєнну відбудову

Єврокомісія планує посилити повноваження членів Євросоюзу у сфері конфіскацій російських активів, які підпадають під санкції. Таким чином Євросоюз може конфіскувати вже заморожені активи Росії та конфісковувати всі наступні заморожені. Відповідно, Україна зможе отримувати, скажімо так, репарації від Росії.

Законна можливість конфіскувати активи може відкрити двері для використання санкційних активів для сприяння післявоєнній відбудові України,

– пише Bloomberg.

Крім того, у ЄС серйозно розглядають можливість введення так званих вторинних санкцій – обмежень проти фізичних та юридичних осіб з інших країн, які працюють з Росією в обхід санкцій – або ввозять на територію ЄС російську продукцію, приховуючи її походження або займаються нелегальним ввезенням товарів з ЄС до Росії.

До прикладу, США поки не розглядають варіант вторинних санкцій, а надають перевагу використанню дипломатичного тиску.

Зверніть увагу! У Конгрес США внесли постанову про визнання Росії країною-терористом. Якщо Конгрес схвалить цей документ, то Росія офіційно опиниться у відповідному переліку, а це означає, що США застосовуватимуть вторинні санкції проти тих, хто співпрацює з Росією, адже це означатиме роботу з терористами чи фінансування тероризму.

Варто також зауважити, що 6 жовтня у ЄС затвердили восьмий пакет санкцій проти Росії. Зокрема там є обмеження на імпорт, експорт та обмеження цін на нафту. Санкції також позбавляють російську армію та її постачальників додаткових конкретних товарів та обладнання, які необхідні для ведення війни на території України.

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