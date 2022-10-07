Безперечно, будь-які санкції – це позитив. Проте вже другий пакет не виправдовує наших сподівань. Про це 24 каналу сказав експерт з міжнародної політики Олександр Краєв.

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Будь-які санкції, які так чи інакше обмежують потенціал росіян на втілення своєї загарбницької політики – це добре. Проте, дійсно, вже другий пакет санкцій, який ми чекаємо, має бути фінальним, має бути знищуючим до Росії – ми не бачимо цього знищення,

– наголосив Краєв.

Розчарування та слабкість

Ще з 7 пакету санкцій ми сподівалися, що всі "дірки", які в принципі росіяни досі використовують для обходу цих санкцій, будуть закриті. Цього, на жаль, не сталося.

За словами експерта з міжнародної політики, ініціатори 8 пакета – країни Балтії, Польща, Ірландія – акцентували на тому, що він точно має закрити дуже багато питань. Передовсім мовилося про енергоресурси та банки. І, знову ж таки, цього не сталося.

Проблеми нового пакета санкцій:

він не повністю ізолював російську банківську систему від міжнародних розрахунків;

він не усі європейські країни змусив закрити для Росії власні енергетичні ринки;

він не заблокував російську інформаційну війну, а далі дає можливість працювати російським пропагандистам.

"Ми не кажемо про RT або "Спутнік", бо порівно з професійними пропагандистами – це іграшки. Насправді вони досі активні", – каже експерт-міжнародник. Риторика Маска та інших політиків і лідерів думок чітко демонструє, що це також необхідно включити.

Просто складається враження, що кожен наступний пакет він дійсно скоріше має якщо не косметичний, то дуже повільний характер втілення,

– вважає Краєв.

Насправді, додає він, ініціативи були набагато вищими. Питання було в тому, щоб закрити росіянам лазівки, за допомогою яких вони обходять санкції. "Щоб не дати росіянам можливості оклигати, якось продовжувати адекватні відносини з західними країнами, з Євросоюзом", – пояснює міжнародник.

На якість 8 пакета санкцій вплинула особлива позиція Угорщини, нерішучість Олафа Шольца – не конкретно ФРН, адже позиція Бундестагу та багатьох міністерств абсолютно адекватна, наголошує Краєв, та пасивна позиція багатьох країн Західної та Південної Європи.

"Цей пакет змушений був утиснутися, зменшитися до якогось спільного знаменника", – зауважив експерт з міжнародної політики.

Що стримує країни Європи

Якщо ще 3 місяці тому ми могли говорити про бажання повернутися до нормальності та зберегти обличчя Путіну, пояснює Краєв, то зараз очевидно, що цього не станеться. Так, підрив "Північних потоків", проблеми із постачанням інших наявних джерел енергії – усе це вказало на те, що нормальних відносин з Росією вже не буде.

"Все. Баста. Точка. Єдині, хто досі в це вірять – це угорці, але там позиція може змінити я відповідно до позиції Брюсселю", – підкреслив він.

Росія змінила тактику

Сьогодні ми побачили перехід на зовсім іншу тактику зі сторони росіян – прямого і дуже небезпечного ядерного шантажу.

І ми з вами, і американці, і британці – усі розуміють, що такий ядерний шантаж – це по суті все, це "судний день" для всього світу. Він не може бути втілений просто тому, що його втілення означає кінець для всього – тоді в чому логіка його втілення? На жаль, на деяких європейських політиків та лідерів думок він продовжує діяти,

– зазначив Олександр Краєв.

Відтак обережність деяких країн викликана небажанням провокувати цей апокаліптичний сценарій. "Європейці виходять з правильним висновком, але починають з неправильних аргументів", – відзначає експерт-міжнародник. Ніхто не хоче судного дня – це правильний висновок. Але "давайте не провокувати Росію, і тоді його не буде" – це неправильний аргумент.

"Апокаліпсису треба не допустити – зупинивши Росію, а не поступившись перед нею", – переконаний Олександр Краєв.

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Експерт з міжнародної політики сказав, що 7 пакет санкцій мав закрити усі питання попередніх 6 пакетів. Так, у нас більше не було б проблем з тим, що російські банки, олігархи та фірми продовжують працювати з цивілізованими країнами.

І мені здавалося, що це той момент, який в принципі має вирішити, як далі будуть функціонувати європейська економіка, на які нові рейки вона стане, і нарешті ми отримаємо адекватний світ без Росії, ми отримаємо економіку без Росії. Але останні два пакети ми все ще чекаємо того "рятівного" пакета, який закриє всі ці можливості, а вони ніяк не закриваються, на жаль,

– резюмував Олександр Краєв.

Критика з боку Литви

5 жовтня посли Євросоюзу схвалили восьмий пакет санкцій проти Росії. Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що час сильних санкційних пакетів вже пройшов.

За його словами, при перегляді нового санкційного пакета іноді складається враження, що винятків більше, ніж самих санкцій. Але навіть з таким пакетом є подальша ізоляція Росії та дискусія щодо осіб, які не зможуть їздити до Євросоюзу.

"Слабко, але ми рухаємося вперед", – підкреслив міністр.

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