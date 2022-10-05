Як сказав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, час сильних санкційних пакетів вже пройшов. Про це він розповів в ефірі Žiniai Radio.

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Санкції діють

Згідно зі словами міністра, при перегляді нового санкційного пакета іноді складається враження, що винятків більше, ніж самих санкцій. Але навіть з таким пакетом є подальша ізоляція Росії та дискусія щодо осіб, які не зможуть їздити до Євросоюзу.

Слабко, але ми рухаємося вперед,

– підкреслив Габріелюс Ландсбергіс.

Санкції, які уже були введені, мали на меті:

ізолювати Росію,

добитися незалежності Євросоюзу від країни-агресорки,

зменшити або ліквідувати здатність Росії виробляти зброю.

Як вважає міністр закордонних справ Литви, у цих трьох напрямках є суттєві здобутки, адже ЄС стає все більш незалежним від ресурсів Росії, а здатність самої Росії озброїтися сучасною зброєю дуже і дуже ускладнена.

Восьмий пакет санкцій схвалили

Навіть слабкі санкції впроваджують нові обмеження проти Росії. Як повідомив журналіст Рікард Йозвяк, усі деталі восьмого пакета посли Євросоюзу уже схвалили, а 6 жовтня об 10:00 його опублікують в офіційному журналі ЄС.

Раніше журналісти міжнародних видань припускали, які нові обмеження принесе цей пакет. На думку оглядачів з Politico та ВВС, які посилаються на європейських дипломатів, вони стосуватимуться запровадження стелі цін на нафту.

Також, ймовірно, за допомогою цього пакета санкцій планують "завдати удару по російській сталеливарній промисловості". Звісно, йтиметься також про індивідуальні обмеження, накладені на певних персон. Зокрема, вони будуть введені проти тих осіб, які організовували незаконні референдуми на частині окупованих територій України.

Як повідомляли раніше в Офісі Президента, велися переговори й щодо розширення заборони на імпорт Росією низки товарів.

Зверніть увагу! Рішення, ухвалене у рамках восьмого пакета санкцій, набуде своєї чинності 5 грудня.

Санкції проти Росії: останні новини

Президент США Джо Байден підписав закон, який забороняє брати участь в операціях з обміном спеціальних прав запозичення (SDR), які є на рахунках у Росії та Білорусі, на долари. Також закон вимагає від Мінфіну США "вживати заходів для протидії підтримці Росії та Білорусі". Діятиме заборона протягом п'яти років після ухвалення.

Російські друкарні бідкаються на гострий дефіцит обладнання та запчастин до нього. Ба більше, топменеджери друкарень Росії попереджають про ймовірне повне припинення роботи. До цього призвели санкції проти країни-агресорки.

На думку військового експерта Петра Черника, за кілька років Росія не зможе виготовляти зброю у тих обсягах, яка їй необхідна. Все через те, що російське озброєння побудоване на санкційних західних технологіях.

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