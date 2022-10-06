Євросоюз опублікував список осіб, які потрапили під обмеження в рамках 8 пакета санкцій проти Росії. Серед підсанкційних осіб більшість – члени окупаційних "адміністрацій" Росії на території Херсонської та Запорізької областей України.

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У списку санкцій опинилися Расторгуєв і Газманов

Напередодні дня народження Владіміра Путіна ЄС вирішив запровадити санкції проти його ідеолога Алєксандра Дугіна. Донька останнього загинула під Москвою у серпні.

Під санкції потрапили співаки-пропагандисти Юлія Чічєріна, Ніколай Расторгуєв і Олєг Газманов, очільниця Центрального виборчого комітету Росії Елла Памфілова, заступник міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров.

Також обмеження стосуються російської державної компанії "Гознак", яка відповідає за друк валюти й офіційних документів, заводу імені Дєґтярьова і конструкторського бюро "Факел", заводу "Аванґард" і корпорації "Іркут", що виготовляють зброю для російських військ, та російського ЦВК.

Повідомляється, що 8 пакет санкцій набуде чинності вже 7 жовтня.

Слід зазначити, що одіозний російський патріарх Кіріл знову уникнув санкцій з боку Євросоюзу.

ЄС запровадив 8 пакет санкцій проти Росії

У Євросоюзі затвердили новий пакет санкцій проти Росії. Пакет вводить в законодавство ЄС основу для встановлення верхньої межі цін на морське транспортування російської нафти до третіх країн та подальших обмежень на морське транспортування сирої нафти та нафтопродуктів до третіх країн.

Крім того, розширена заборона на постачання сталевої продукції, техніки, хімікатів, пластику та цигарок. Запроваджено заборону на продаж до Росії цивільної вогнепальної зброї, військових транспортних засобів та обладнання.

Санкції забороняють громадянам країн ЄС обіймати керівні посади у низці російських держкомпаній. Обмеження передбачають покарання для учасників схем обходу санкцій.

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