Редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк повідомив, що Угорщина вдруге завадила запровадженню санкцій Євросоюзу проти кіріла. Російський патріарх міг опинитися під обмеженнями в рамках 8 пакета санкцій ЄС.

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Члени ЄС хотіли запровадити санкції проти глави рпц

Рікард Джозвяк зазначив, що санкції проти глави рпц кіріла намагалися запровадити деякі члени ЄС, однак Угорщина заблокувала всі спроби.

Деякі країни-члени ЄС намагалися запровадити санкції проти патріарха кіріла, але Угорщина заблокувала їх, як і минулого разу,

– написав Джозвяк у твітері.

Будапешт традиційно аргументував свою позицію тим, що буцімто жоден релігійний лідер не повинен бути внесений до санкційного списку.

Зауважимо, що 28 вересня повідомлялося, що Естонія запропонує занести патріарха російської православної церкви кіріла до списку санкцій Європейського Союзу.

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Кіріл вдруге "відмазався" від санкцій

Ще у травні Європейська комісія представила 6 пакет санкцій проти росії, який було затверджено тільки в червні. Головним елементом 6 пакета санкцій було нафтове ембарго.

Однак схвалення санкцій блокувала все та ж Угорщина, яка під час війни в Україні домовилася про безперебійне постачання газу з росії. Країнам ЄС все ж вдалося переконати Угорщину підтримати санкції, однак ембарго було запроваджено частково.

При цьому ЄС вимушено пішов назустріч Угорщині, яка добивалася, щоб із санкційного пакета був виключений патріарх кіріл.

Разом з тим, кірілу не вдалося уникнути санкцій з боку Канади та Великої Британії. Британський уряд ухвалив санкції проти лідера рпц у червні. Натомість Канада запровадила обмеження у липні.

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