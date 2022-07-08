Канада вважає, що дії росії серйозно порушують міжнародний мир та безпеку. Повномасштабна війна, яку кремль почав проти України, вже призвела до міжнародної кризи.

До теми Кулеба звернувся до Форуму тихоокеанських островів: закликав обмежити морську активність росії

Нові санкції наклали персонально на патріарха кіріла, який неодноразово виправдовував вбивства українців та закликав продовжувати війну. У санкційному списку він фігурує як Владімір Гундяєв.

Хто ще отримав персональні санкції

На сторінці канадського уряду опублікували список пропагандистів з росії, які отримали персональні обмеження. Мовиться про таких рупорів Кремля:

Тигран Худавердян – виконавчий директор "Яндексу";

Андрєй Ліпов – керівник роскомнадзору;

Владімір Логунов – заступник керівника роскомнадзру;

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