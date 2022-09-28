Відповідну інформацію президентка Європейської комісії повідомила 28 вересня. Вона також розповіла, що санкції стосуватимуться нафти, імпорту та тих, хто допомагає росії обходити санкції.

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Єврокомісія розповіла про новий пакет санкцій проти росії

Урсула фон дер Ляєн сказала, що кремль має заплатити за цю подальшу ескалацію. Тож Єврокомісія напрацювала новий пакет різких санкцій проти росії.

Перша частина стосується осіб і організацій. Друга – обмеження торгівлі. Таким чином ми ізолюємо та вдаримо по російській економіці ще більше,

– пояснила фон дер Ляєн.

Вона додала, що мовиться про заборону торгівлі. Тобто російські товари не будуть продаватися на європейських ринках.

Європа не продаватиме росії товар для військової сфери

"Також хочемо розширити список товарів, які більше не будемо постачати до росії. Зокрема, це товари, які кремль може використати у військовій сфері – електронні або компоненти для літаків, а також хімічні засоби", – запевнила Урсула фон дер Ляєн.

Також президента Єврокомісії пояснила, що санкції загалом стосуватимуться чотирьох основних сфер:

обмеження проти фізичних та юридичних осіб ;

; подальших обмежень торгівлі . Зокрема, будуть нові заборони на імпорт російської продукції, що позбавляє російську економіку 7 мільярдів євро, а також на товари, ключові технології, які росії потрібні для війни в Україні;

. Зокрема, будуть нові заборони на імпорт російської продукції, що позбавляє російську економіку 7 мільярдів євро, а також на товари, ключові технології, які росії потрібні для війни в Україні; правова основа для обмеження ціни на нафту , адже деякі країни, що розвиваються, потребують деяких поставок російської нафти за низькими цінами. Тому це обмеження допоможе зменшити доходи росії та зберегти стабільність світових енергетичних ринків;

, адже деякі країни, що розвиваються, потребують деяких поставок російської нафти за низькими цінами. Тому це обмеження допоможе зменшити доходи росії та зберегти стабільність світових енергетичних ринків; санкції проти тих, хто намагається обійти попередні обмеження. Єврокомісія додає нову категорію осіб, щоб мати можливість обмежити діяльність тих, які обходять санкції. За їхніми даними, це матиме серйозний стримуючий ефект.

Коротко про нові санкції проти росії

Урсула фон дер Ляєн 23 вересня заявила, що причиною обмежень стала часткова мобілізацію та псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України.

Попередньо відомо, що 8 пакет санкцій представлять офіційно після зустрічей між офіційними особами комісії та представниками держав-членів.

Нові обмеження можуть ухвалити вже 6 – 7 жовтня під час засідання Європейської Ради.

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