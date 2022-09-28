Соответствующую информацию президент Европейской комиссии сообщила 28 сентября. Она также рассказала, что санкции будут касаться нефти, импорта и тех, кто помогает россии обходить санкции.

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Еврокомиссия рассказала о новом пакете санкций против россии

Урсула фон дер Ляйен сказала, что кремль должен заплатить за дальнейшую эскалацию. Поэтому Еврокомиссия наработала новый пакет резких санкций против россии.

Первая часть касается лиц и организаций. Второй – ограничение торговли. Таким образом, мы изолируем и ударим по российской экономике еще больше,

– объяснила фон дер Ляйен.

Она добавила, что говорится о запрете торговли. То есть российские товары не будут продаваться на европейских рынках.

Европа не будет продавать россии товар для военной сферы

"Также хотим расширить список товаров, которые больше не будем поставлять в россию. В частности, это товары, которые кремль может использовать в военной сфере – электронные или компоненты для самолетов, а также химические средства, – заверила Урсула фон дер Ляйен.

Также президент Еврокомиссии обьяснила, что санкции в целом будут касаться четырех основных сфер:

ограничения против физических и юридических лиц ;

; дальнейших ограничений торговли . В частности, будут новые запреты на импорт российской продукции, лишающей российскую экономику 7 миллиардов евро, а также на товары, ключевые технологии, которые россии нужны для войны в Украине;

. В частности, будут новые запреты на импорт российской продукции, лишающей российскую экономику 7 миллиардов евро, а также на товары, ключевые технологии, которые россии нужны для войны в Украине; правовая основа для ограничения цены на нефть , ведь некоторые развивающиеся страны нуждаются в некоторых поставках российской нефти по низким ценам. Поэтому это ограничение поможет уменьшить доходы россии и сохранить стабильность мировых энергетических рынков;

, ведь некоторые развивающиеся страны нуждаются в некоторых поставках российской нефти по низким ценам. Поэтому это ограничение поможет уменьшить доходы россии и сохранить стабильность мировых энергетических рынков; санкции против тех, кто пытается обойти предыдущие ограничения. Еврокомиссия добавляет новую категорию лиц, чтобы иметь возможность ограничить деятельность обходящих санкции. По их данным, это будет иметь серьезный сдерживающий эффект.

Коротко о новых санкциях против россии

Урсула фон дер Ляейн 23 сентября заявила, что причиной ограничений стала частичная мобилизация и псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины.

Предварительно известно, что 8 пакет санкций будет представлен официально после встреч между официальными лицами комиссии и представителями государств-членов.

Новые ограничения могут быть принятыуже 6 – 7 октября во время заседания Европейского Совета.

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