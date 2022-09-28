Редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк сообщил, что Венгрия во второй раз помешала введению санкций Евросоюза против Кирилла. Российский патриарх мог оказаться под ограничениями в рамках 8-го пакета санкций ЕС.

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Члены ЕС хотели ввести санкции против главы рпц

Рикард Джозвяк отметил, что санкции против главы рпц кирилла пытались ввести некоторые члены ЕС, однако Венгрия заблокировала все попытки.

Некоторые страны-члены ЕС пытались ввести санкции против патриарха кирилла, но Венгрия заблокировала их, как и в прошлый раз,

– написал Джозвяк в твиттере.

Будапешт традиционно аргументировал свою позицию тем, что ни один религиозный лидер не должен быть внесен в санкционный список.

Отметим, что 28 сентября сообщалось, что Эстония предложит занести патриарха русской православной церкви в список санкций Европейского Союза.

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Кирилл второй раз "отмазался" от санкций

Еще в мае Европейская комиссия представила 6 пакет санкций против россии, который был утвержден только в июне. Главным элементом 6 пакета санкций являлось нефтяное эмбарго.

Однако одобрение санкций блокировала все та же Венгрия, которая во время войны в Украине договорилась о бесперебойных поставках газа из России. Странам ЕС все же удалось убедить Венгрию поддержать санкции, однако эмбарго было введено частично.

При этом ЕС вынужденно пошел навстречу Венгрии, которая добивалась, чтобы из санкционного пакета был исключен патриарх кирилл.

Вместе с тем, кириллу не удалось избежать санкций со стороны Канады и Великобритании. Британское правительство приняло санкции против лидера рпц в июне. Канада ввела ограничения в июле.

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