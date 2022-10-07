Розширенням санкційного списку Японія відреагували на проведення псевдореферендумів на території України. Адже у документі міністерства фінансів Японії зазначили, що 23 особи опинилися під санкціями через спробу анексії територій України.
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Хто потрапив під санкції Японії
Нові обмеження наклали на родичів:
- прем'єр-міністра Росії Міхаїла Мішустіна,
- міністра оборони Сєргєя Шойгу,
- заступника голови Ради безпеки Росії Дмітрія Мєдвєдєва,
- голови Чеченської республіки Рамзана Кадирова,
- представників ВКС Росії та Росгвардії.
Також під санкції потрапили:
- корпорація "Ростех",
- холдинг "Роселектроніка",
- група компаній "Калашніков",
- АТ "ОДК-Климов",
- суднобудівний завод "Море",
- концерн "Сузір'я",
- АТ "Об'єднана двигунобудівна корпорація",
- суднобудівний завод "Янтар".
Додамо, що раніше Японія запроваджувала санкції проти Росії наприкінці вересня. Вони зачепили 21 компанію, а також заборонили експорт товарів, які пов'язаних з хімічною зброєю, у Росію.
Нові санкції ЄС
6 жовтня Європейський Союз розширив санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 30 фізичних і 7 юридичних осіб. Серед них є члени окупаційних адміністрацій у Запорізькій та Херсонській областях, а також ідеолог "русского міра" Алєксандр Дугін.
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