Розширенням санкційного списку Японія відреагували на проведення псевдореферендумів на території України. Адже у документі міністерства фінансів Японії зазначили, що 23 особи опинилися під санкціями через спробу анексії територій України.

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Хто потрапив під санкції Японії

Нові обмеження наклали на родичів:

  • прем'єр-міністра Росії Міхаїла Мішустіна,
  • міністра оборони Сєргєя Шойгу,
  • заступника голови Ради безпеки Росії Дмітрія Мєдвєдєва,
  • голови Чеченської республіки Рамзана Кадирова,
  • представників ВКС Росії та Росгвардії.

Також під санкції потрапили:

  • корпорація "Ростех",
  • холдинг "Роселектроніка",
  • група компаній "Калашніков",
  • АТ "ОДК-Климов",
  • суднобудівний завод "Море",
  • концерн "Сузір'я",
  • АТ "Об'єднана двигунобудівна корпорація",
  • суднобудівний завод "Янтар".

Додамо, що раніше Японія запроваджувала санкції проти Росії наприкінці вересня. Вони зачепили 21 компанію, а також заборонили експорт товарів, які пов'язаних з хімічною зброєю, у Росію.

Нові санкції ЄС

6 жовтня Європейський Союз розширив санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 30 фізичних і 7 юридичних осіб. Серед них є члени окупаційних адміністрацій у Запорізькій та Херсонській областях, а також ідеолог "русского міра" Алєксандр Дугін.

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