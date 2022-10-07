Розширенням санкційного списку Японія відреагували на проведення псевдореферендумів на території України. Адже у документі міністерства фінансів Японії зазначили, що 23 особи опинилися під санкціями через спробу анексії територій України.

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Хто потрапив під санкції Японії

Нові обмеження наклали на родичів:

прем'єр-міністра Росії Міхаїла Мішустіна,

міністра оборони Сєргєя Шойгу,

заступника голови Ради безпеки Росії Дмітрія Мєдвєдєва,

голови Чеченської республіки Рамзана Кадирова,

представників ВКС Росії та Росгвардії.

Також під санкції потрапили:

корпорація "Ростех",

холдинг "Роселектроніка",

група компаній "Калашніков",

АТ "ОДК-Климов",

суднобудівний завод "Море",

концерн "Сузір'я",

АТ "Об'єднана двигунобудівна корпорація",

суднобудівний завод "Янтар".

Додамо, що раніше Японія запроваджувала санкції проти Росії наприкінці вересня. Вони зачепили 21 компанію, а також заборонили експорт товарів, які пов'язаних з хімічною зброєю, у Росію.

Зверніть увагу! 22 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що до Києва вертається посольство Японії. Дипломатичне відомство відновить свою роботу.

Нові санкції ЄС

6 жовтня Європейський Союз розширив санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 30 фізичних і 7 юридичних осіб. Серед них є члени окупаційних адміністрацій у Запорізькій та Херсонській областях, а також ідеолог "русского міра" Алєксандр Дугін.

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