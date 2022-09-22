Цю новину українському прем'єр-міністру повідомив японський колега Кісіда Фуміо. Політики зустрілися у Нью-Йорку.

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Під час зустрічі пан Фуміо повідомив, що посольство Японії повертається до Києва та повною мірою відновить роботу. Він запевнив, що його країна й надалі буде потужним адвокатом України на рівні G7 та в ООН,

– розповів Шмигаль.

АЕС, трибунал для росії та допомога Україні: про що говорили прем'єри

Під час зустрічі політики обговорили безпеку на українських атомних електростанціях. Зокрема, Шмигаль розповів про ситуацію на Запорізькій АЕС та російські обстріли Південноукраїнської АЕС. Прем'єри скоординували свої позиції щодо заходів із демілітаризації ЗАЕС. Тепер Україна розраховує на сприяння Японії у цьому питанні на рівні G7.

Шмигаль наголосив на важливості створення трибуналу, щоб притягнути російське керівництво до відповідальності за злочини проти України. Також він закликав до посилення санкцій проти держави-агресорки.

Український прем'єр подякував Японії за фінансову, гуманітарну та політичну підтримку, а також за участь у Кримській платформі.



Український прем'єр зустрівся з польським колегою / Фото з телеграму Дениса Шмигаля

Допомога від Японії

Наприкінці червня японський уряд повідомив, що надасть Україні додаткову допомогу у розмірі 100 мільйонів доларів. Ці гроші мали скерувати на закупівлю медичного обладнання та будівництво тимчасового житла для переселенців.

Крім того, Японія вирішила допомогти зі зберіганням зерна. Зокрема, вона надасть тимчасові зерносховища, які розмістять біля кордону України у сусідніх державах.

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