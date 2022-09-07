Група Killnet 6 вересня повідомила в соцмережах, що вона атакувала сайт порталу e-Gov, яким керує уряд. Центр кібербезпеки Кабміну вже розпочав розслідування.

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Killnet атакували японські упядові сайти через підтрику України

Урядовий портал e-Gov надає адміністративну інформацію від державних організацій. Сайт також дозволяє громадськості подавати документи для реєстрації чи заявки тощо.

Також хакери заявили, що їхня група вивела з ладу податковий портал Японії, місцеву платіжну систему JCB та популярну японську соцмережу Mixi.

Killnet атакували японські ресурси через те, що Японія підтримує Україну, а також через суперечку з росією щодо приналежності Курильських островів. "Удар по фінансовій системі Японії, як однієї з ключових у світі та однієї з головних для блоку західного режиму, є дуже добрим стимулом подумати, з ким вони збираються воювати. Якщо ви вирішили стати нашими ворогами, то не чекайте на пощаду", – заявили хакери Killnet.

Що відомо про Killnet

Проросійська хакерська група, відома своїми DoS- і DDoS-атаками на державні установи та приватні компанії в кількох країнах під час російського вторгнення в Україну в 2022 році. Вважається, що група була створена приблизно в березні.

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