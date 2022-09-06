Тому від 6 вересня ми запустили мовлення у тестовому режимі на супутнику ASTRA 4A.

Важливо Беззаперечний лідер: 24 канал став найпопулярнішим каналом серед українських ЗМІ у YouTube

Тестове мовлення триватиме до 30 вересня 2022 року. Після цього ухвалять рішення щодо продовження роботи на одному чи двох супутниках. Питання про те, на якому з двох супутників мовитиме 24 канал, ще вирішується.

Параметри сигналу:

Астра4А 4,8*E

11766 H

DVB-S2

8PSK

30000

FEC 2/3

Росія з початку повномасштабного вторгнення атакує сайт 24 каналу

Зауважимо, що 24 канал із самого початку російського вторгнення боронить інформаційний простір. Перед 24 лютого окупанти активно здійснювали DDos-атаки на наш сайт. Через це сервери тимчасово зупиняли свою роботу приблизно на 30 хвилин. Після відновлення роботи серверів атака не зупинилася. На щастя, тоді наші спеціалісти відбили атаку. Регулярні хакерські атаки з боку країни-агресорки є підтвердженням того, що ми – на правильному шляху.

Нагадаємо, що ще 2 березня російський Роскомнагляд заблокував офіційні сайти українських відомств й ЗМІ. У перелік ресурсів, яких боїться держава-агресорка, потрапив і 24 канал. Однак попри це, наші журналісти продовжують оперативно інформувати наших читачів та глядачів про актуальну обстановку в Україні та світі.

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