Росія зазнає втрат в Україні – як техніки, так і особового складу. Однак пропагандистська машина не дозволяє жителям країни дізнатися правду про те, що ж насправді роблять її бійці на українських землях.

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Росія заблокувала українські офіційні сайти й ЗМІ

Роскомнагляд, як повідомляє 24 канал, 2 березня заблокував у Росії офіційні сайти Міністерства охорони здоров'я та прикордонної служби України. Це стає зрозуміло з реєстру блокувань, який веде правозахисна організація "Роскомсвобода".

Також заблоковані українські ЗМІ:

канал ТСН,

Сегодня,

Укрінформ,

24 канал,

ZAXID.NET,

"Дзеркало тижня",

Цензор.НЕТ,

Vesti.ua,

Depo.ua,

Delo.ua.



Росія заблокувала на своїй території 24 канал / Скриншот 24 каналу





Агресор заблокував і ZAXID.NET / Скриншот 24 каналу



Ворогу не подобаються ЗМІ, які розповідають правду / Скриншот 24 каналу Ворогу не подобаються ЗМІ, які розповідають правду / Скриншот 24 каналу

Нагадаємо, 1 березня генеральна прокуратура Росії висунула вимогу Роскомнагляду, аби той обмежив доступ до ресурсів радіостанції "Эхо Москвы" та телеканалу "Дождь". Зауважимо, що ці медіа – одні з небагатьох, які намагаються говорити правду про війну Росії проти України.

Обстріл телевежі в Києві

Під вечір 1 березня росіяни випустили по телевежі Києва 2 ракети. У результаті пошкоджень зазнала трансформаторна підстанція. Так ворог намагався залишити українців без правдивої інформації. Однак йому нічого не вдалося.

Внаслідок жахливої атаки загинули 5 мирних жителів, які проходили повз телевежу, ще 5 людей – постраждали.

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