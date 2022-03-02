Россия несет потери в Украине – как техники, так и личного состава. Однако пропагандистская машина не позволяет жителям страны узнать правду о том, что же действительно делают ее бойцы на украинских землях.
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Россия заблокировала украинские официальные сайты и СМИ
Роскомнадзор, как сообщает 24 канал, 2 марта заблокировал в России официальные сайты Министерства здравоохранения и пограничной службы Украины. Это становится понятным из реестра блокировок, который ведет правозащитная организация "Роскомсвобода".
Также заблокированы украинские СМИ:
- канал ТСН,
- Сегодня,
- Укринформ,
- 24 канал,
- ZAXID.NET,
- "Дзеркало тижня",
- Цензор.НЕТ,
- Vesti.ua,
- Depo.ua,
- Delo.ua.
Россия заблокировала на своей территории 24 канал / Скриншот 24 канала
Агрессор заблокировал и ZAXID.NET / Скриншот 24 канала
Обстрел телебашни в Киеве
- К вечеру 1 марта россияне выпустили по телевышке Киева 2 ракеты. В результате повреждения получила трансформаторная подстанция. Так враг пытался оставить украинцев без достоверной информации. Однако ему ничего не удалось.
- В результате ужасной атаки погибли 5 мирных жителей, которые проходили мимо телебашни, еще 5 человек – пострадали.
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