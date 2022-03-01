Соответствующую информацию обнародовали ориентировочно в 18.00 по Киеву. В телебашню орки попали примерно в 17:11 1 марта.
Важно В Киеве россияне попали в телебашню
В результате обстрела телебашни в Киеве погибли люди
В результате обстрелов телебашни погибли 5 человек, еще 5 – ранены,
– говорится в сообщении ДСНС.
Спасатели заявили, что по состоянию на 18 часов 1 марта продолжают проводить работу.
Спасатели работают на телебашне, в которую попали орки / Фото ГСЧС
Виталий Кличко заявил, что предварительно – ударили двумя ракетами. Оккупанты повредили трансформаторную подстанцию, питающую электроэнергией телебашню и аппаратную на самой телебашне.
Кстати, в Офисе Президента рассказали, что:
- из-за попадания снаряда в аппаратную вещателя на телебашне временно может отсутствовать вещание по ТВ;
- не нужно публиковать видео попадания снаряда в телебашню, ведь это может помочь оккупантам;
- следует воспользоваться поиском каналов на своем телевизоре, чтобы получить доступ к региональным каналам.
Советы на счет аптечки / Инфографіка 24 канала
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