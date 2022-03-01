Соответствующую информацию обнародовали ориентировочно в 18.00 по Киеву. В телебашню орки попали примерно в 17:11 1 марта.

Важно В Киеве россияне попали в телебашню

В результате обстрела телебашни в Киеве погибли люди

В результате обстрелов телебашни погибли 5 человек, еще 5 – ранены,

– говорится в сообщении ДСНС.

Спасатели заявили, что по состоянию на 18 часов 1 марта продолжают проводить работу.

Спасатели работают на телебашне, в которую попали орки / Фото ГСЧС

Редакция 24 канала искренне соболезнует родным и близким погибших и раненых!

Виталий Кличко заявил, что предварительно – ударили двумя ракетами. Оккупанты повредили трансформаторную подстанцию, питающую электроэнергией телебашню и аппаратную на самой телебашне.

Кстати, в Офисе Президента рассказали, что:

из-за попадания снаряда в аппаратную вещателя на телебашне временно может отсутствовать вещание по ТВ;

не нужно публиковать видео попадания снаряда в телебашню, ведь это может помочь оккупантам;

следует воспользоваться поиском каналов на своем телевизоре, чтобы получить доступ к региональным каналам.



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