Відповідну інформацію оприлюднили орієнтовно о 18:00 за Києвом. У телевежу орки влучили приблизно о 17:11 1 березня.

Важливо У Києві росіяни поцілили в телевежу

Внаслідок обстрілу телевежі в Києві загинули люди

Внаслідок обстрілів телевежі загинули 5 людей, ще 5 – поранені,

– мовиться у повідомленні ДСНС.

Рятувальники заявили, що станом на 18 годину 1 березня продовжують проводити роботу.

Рятувальники працюють на телевежі, в яку влучили окри / Фото ДСНС

Редакція 24 каналу щиро співчуває рідним та близьким загиблих та поранених!

Віталій Кличко заявив, що попередньо – вгатили двома ракетами. Окупанти пошкодили трансформаторну підстанцію, яка живить електроенергією телевежу та апаратну на самій телевежі.

До речі, у Офісі Президента розповіли, що:

через попадання снаряду в апаратну мовника на телевежі тимчасово може бути відсутнє мовлення по ТБ;

не треба публікувати відео потрапляння снаряду в телевежу, адже це може допомогти окупантам;

варто скористатися пошуком каналів на своєму телевізорі, щоб отримати доступ до регіональних каналів.



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