Соответствующее заявление сделали представители российской генпрокуратуры. Сейчас его распространяют СМИ, сообщает 24 канал.

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Кремль назвал свободные демократические ресурсы "экстремистскими"

В сообщении прислужники агрессора Путина отмечают, что "Эхо Москвы" и "Дождь" якобы целенаправленно и систематически размещают информацию с призывами к:

экстремистской деятельности,

насилию в отношении граждан РФ,

массовым нарушениям общественного порядка и безопасности,

участию граждан России в массовых публичных мероприятиях,

насильственному свержению конституционного строя.

Более того, эти ресурсы якобы сознательно дают ложные сведения о действиях российских военнослужащих в рамках проведения так называемой "специальной операции по защите "ДНР" и "ЛНР" (так Кремль называет полномасштабную войну против Украины – 24 канал).

Генеральная прокуратура России в адрес Российской телевизионной и радиовещательной сети, Роскомнадзора и "Газпром-медиа" направила представление о немедленном устранении допущенных нарушений закона, а также причин и условий, способствовавших им, вплоть до немедленного отключения,

– заявили оккупанты.

В сети уже сообщили о первых отключениях

По данным российских телеграм-каналов, мобильные операторы начали ограничивать доступы к сайтам "Эхо Москвы" и "Дождя".

В России уже начали блокировать свободные ресурсы / Cкриншот взят из сети

Добавим, если зайти с российского VPN, сайты вышеуказанных ресурсов пока работают. Правда, на сайте канала "Дождь" сообщают об ошибке.

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Сайт телеканала "Дождь" работает с перебоями / Скриншот 24 канала

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