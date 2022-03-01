Відповідну заяву власне й зробили представники російської генпрокуратури. Зараз її поширюють ЗМІ, повідомляє 24 канал.

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Кремль назвав вільні демократичні ресурси "екстремістськими"

У повідомленні прислужники агресора Путіна наголошують, що "Эхо Москвы" та "Дождь" начебто цілеспрямовано та систематично розміщують інформацію із закликами до:

екстремістської діяльності,

насильства щодо громадян РФ,

масових порушень громадського порядку та безпеки,

участі громадян Росії у масових публічних заходах,

насильницького повалення конституційного ладу.

Ба більше, ці ресурси нібито свідомо надають неправдиві відомості щодо дій російських військовослужбовців у межах проведення так званої "спеціальної операції із захисту "ДНР" та "ЛНР" (так Кремль називає повномасштабну війну проти України – 24 канал).

Генеральна прокуратура Росії на адресу Російської телевізійної та радіомовної мережі, Роскомнагляду та "Газпром-медіа" направила подання про негайне усунення допущених порушень закону, а також причин і умов, що сприяли їм, аж до негайного відключення,

– заявили окупанти.

У мережі вже повідомили про перші відключення

За даними російських телеграм-каналів, мобільні оператори почали обмежувати доступи до сайтів що "Эхо Москвы" та "Дождя".



На Росії вже почали блокувати вільні ресурси / Cкриншот взято з мережі

Додамо, якщо зайти з російського VPN, сайти вищевказаних ресурсів поки працюють. Щоправда, на сайті каналу "Дождь" повідомляють про помилку.

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Сайт телеканалу "Дождь" працює з перебоями / Скриншот 24 каналу

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