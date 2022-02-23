Через атаку на наш сайт йшла велика кількість запитів. Більшість із них з IP-адрес азійських країн.

Зверніть увагу Знову не працюють сайти СБУ, Міноборони, Ради та МЗС

Наші спеціалісти відбили атаку

Через атаку близько 30 хвилин сайт повністю призупинив роботу. Після відновлення роботи серверів атака не зупинилася. Наші спеціалісти відбили атаку.

Атака на наш сайт почалася майже одночасно з атакою на урядові сайти. Про це повідомила головна редакторка сайту 24 каналу на своїй сторінці у фейсбуці.

На сайт 24 каналу також здійснюється DDo-S атака,

– заявила Ольга Консевич.

Зверніть увагу! DoS- та DDoS-атаки – це не кібератаки. Але їх використовують для пошуку вразливих місць системи. Так, банки й урядові сайти гідно впоралися та швидко відновили роботу, але вже зараз варто готуватися до нових атак, які рано чи пізно знову стануться.

Кібератаки на українські сайти

Удень 23 лютого унаслідок кібератаки, крім нашого сайту, також призупинили свою роботу сайти Міністерства закордонних справ, Верховної Ради, СБУ та Міноборони.

Схожі атаки не нові – протягом останніх кількох тижнів на урядові сайти здійснили 2 потужні кібератаки. Під час другої під атаку потрапили сайти українських банків. Їхні мобільні додатки також призупинили свою роботу через потужну DDo-S атаку.

До теми пропонуємо коментар Мінцифри про попередню кібератаку на урядові сайти й фінустанови: дивіться відео