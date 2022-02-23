Из-за атаки на наш сайт шло большое количество запросов. Большинство из них из IP-адресов азиатских стран.

Обратите внимание Снова не работают сайты СБУ, Минобороны, Рады и МИД

Наши специалисты отбили атаку

Из-за атаки около 30 минут сайт полностью приостановил работу. После возобновления работы серверов атака не остановилась. Наши специалисты отбили атаку.

Атака на наш сайт началась почти одновременно с атакой правительственных сайтов. Об этом сообщила главный редактор сайта 24 канала на своей странице в фейсбуке.

На сайт 24 канала также осуществляется DDo-S атака,

– заявила Ольга Консевич.

Обратите внимание! DoS- и DDoS-атаки – это не кибератаки. Но их используют для поиска уязвимых мест системы. Да, банки и правительственные сайты достойно справились и быстро возобновили работу, но уже сейчас стоит готовиться к новым атакам, которые рано или поздно снова произойдут.

Кибератаки на украинские сайты

Днем 23 февраля в результате кибератаки кроме нашего сайта также приостановили свою работу сайты Министерства иностранных дел, Верховной Рады, СБУ и Минобороны.

Похожие атаки не новые – в последние несколько недель на правительственные сайты совершили 2 мощные кибератаки. Во время второй под атаку попали сайты украинских банков. Их мобильные приложения также приостановили свою работу из-за мощной DDo-S атаки.

К теме предлагаем комментарий Минцифры о предыдущей кибератаке на правительственные сайты и финучреждения: смотрите видео