Есть проблемы с доступом к веб-ресурсам СБУ, Минобороны, Кабмина, МИД и Верховной Рады. Все это началось около 16:00, пишет 24 канал.

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Какие ресурсы почувствовали атаку

Сайт СБУ работает с перебоями. Главную страницу открывает, но при попытке открыть большинство из разделов – все “подвисает”. Некоторое время не работал и сайт Минобороны. Впрочем, по состоянию на 17:00 с ним уже все в порядке. В то же время по ссылке вообще невозможно перейти на сайт Кабмина и МИД.

Обратите внимание! Сайт 24 канала также подвергся Ddos-атаке, наши специалисты ее отбили. Большинство запросов шло с IP-адресов из азиатских стран.

Что говорят в Минцифре

Инцидент уже прокомментировал министр цифровой трансформации Михаил Федеров. Он подтвердил, что примерно с 16.00 началась очередная массовая DDoS-атака на Украину.

Имеем соответствующие данные из ряда банков, также наблюдаются проблемы с доступом к вебсайтам Верховной Рады (уже работает), КМУ и МИД,

– заметил он в 16:57.

"Это связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба от атаки. Портал и мобильное приложение Дия успешно преодолевают атаку и продолжают работать стабильно", – добавил чиновник.

Предыдущая кибератака в Украине

В прошлый раз наше государство почувствовало масштабную кибератаку 15 февраля. Федоров назвал ее крупнейшей в истории Украины. Министр подчеркнул, что такие атаки стоят миллионы долларов, но удалось их отбить. По словам чиновника, злоумышленники пытались посеять панику среди украинцев и дестабилизировать ситуацию в стране.

Федоров об атаке на правительственные сайты 15 февраля: смотрите видео