Соответствующее заявление сделал глава ведомства Михаил Федоров. Вместе с представителями СБУ, Госспецсвязи, Киберпола, СНБО и Нацбанка он дал брифинг по DDoS-атаке.

Важно Украина не понесла никаких экономических потерь от кибератак, – СНБО

Новый вызов для Украины

Глава Минцифры пояснил, что такие атаки стоят миллионы долларов, но удалось их отбить. Таким образом злоумышленники пытались посеять панику среди украинцев и дестабилизировать ситуацию в стране. "Фактически это был масштабный стресс-тест, который Украина выдержала", – подчеркнул Федоров.

Обратите внимание. По словам министра, DDoS-атаки шли из нескольких стран. Сначала – из России и Китая, а затем и из Чехии и Узбекистана.

Федоров заверил, что по состоянию на вечер 16 февраля все ресурсы, которые накануне подверглись атакам, работают стабильно. По словам чиновника, Украина столкнулась с новым вызовом. И государство, и бизнес, и сами украинцы должны быть готовы, чтобы им противостоять в будущем.

"Мы защищаем то, что существует"

В то же время министр цифровой трансформации отметил, что для пользователей Дии атака осталась незаметной. Ее удалось оперативно отбить благодаря современным антиDDoS-инструментам. "Фильтровали иностранный трафик, выключали его, а потом вновь возобновляли работу на весь мир", – рассказал Федоров.

Мы продолжаем не только работать над новыми проектами, но и защищать то, что уже существует. Ведь строим цифровое государство в условиях, когда на киберфронте идет постоянная борьба против Украины,

– подчеркнул он.

Кроме этого, чиновник рассказал, что в Украине намерены провести первые масштабные киберучения. Они состоятся уже через несколько месяцев и будут направлены на то, чтобы усилить киберустойчивость государства при любых сценариях.

Кто пострадал от новой кибератаки

Масштабная DDoS-атака 15 февраля была направлена на банковский сектор, официальные сайты органов власти, энергетический блок, а также портал действие.

Сначала ее влияние ощутили пользователи приложения "Приват24". Позже произошел глобальный сбой и в "Ощадбанке" – не работали банкоматы, приложение и онлайн-сервисы.

Как пояснили в monobank, мощным кибератакам подверглись практически все украинские банки – просто кто-то чувствовал их меньше, а кто-то больше.

Кроме этого, возникли проблемы с доступом к сайту ВСУ, веб-порталы Минобороны и МВД работали с перебоями. Ночью сбои возникали и в работе других правительственных сайтов.

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