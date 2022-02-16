Глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что такая атака стоила миллионы долларов. Злоумышленники действовали из разных стран, передает 24 канал.
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Все службы работали для того, чтобы противодействовать этим кибератакам и ликвидировать их как можно быстрее. Атака беспрецедентного характера, ее готовили заранее. Основная цель – дестабилизация и паника, чтобы был хаос в действиях украинцев,
– заявил Федоров.
Он заверил, что реакция специалистов была быстрой, но достичь поставленных целей не смогли.
"Сайты и банковскую систему очень быстро восстановили. Стоимость подобной атаки – это миллионы долларов. Она была организована из разных стран. Мы выстояли, потому что были готовы к этому. Сейчас находимся в таких условиях, когда быстро формируем цифровое государство и работаем над киберустойчивостью", – сказал министр.
Федоров о кибератаке 15 февраля: смотрите видео
Как повлияла кибератака на работу учреждений
- В Минобороны утверждали, что официальный сайт ведомства до сих пор находился под DDoS-атакой. Ее направили на максимальную загрузку серверных мощностей, на которых работает сайт.
- Полиция по факту кибернападения открыла уголовное дело. В Белом доме США уже отреагировали на новую кибератаку в Украине. Вашингтон готов оказать нашему государству помощь в расследовании и реагировании.
- "Приватбанк" и "Ощадбанк" работу возобновили. Клиентов уверяли, что их данные и деньги не пострадали и они могут быть спокойны.