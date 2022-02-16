Наибольший удар ощутили банки, затем – сайты силовых ведомств Украины (Вооруженных сил, Министерства обороны и так далее). Ночью 16 февраля атаки пошли на правительственный портал и другие госучреждения. Все, что известно о новой масштабной кибератаке – рассказываем на 24 канале.

К теме "Капости агрессора": "Приватбанк" – под массовой Ddos-атакой, но угрозы для денег нет

Кибератака 15 и 16 февраля в Украине: что произошло и кто пострадал больше всего

Атака на банки

Сначала пользователи сети пожаловались на проблемы с доступом в "Приватбанк" . Это произошло 15 февраля примерно в 17 часов. В банке сказали, что сбой произошел из-за проблем с сервером. Но б анкоматы работали исправно.

Что интересно, чуть раньше в этот же день многим украинцам пришли SMS якобы от "Приватбанка", в которых предупреждали, что "банкоматы работать не будут".

Дальше начали жаловаться клиенты "Ощадбанка": мол, не работают приложение и онлайн-сервисы, а деньги нельзя снять или зачесть на карты.

В то же время в monobank сообщили, что атаке подвергаются на самом деле практически все банки – просто кто-то чувствует их меньше, кто-то больше. Соучредитель проекта Олег Гороховский написал в фейсбуке даже следующее:

Если будет мощно штормить, будем вынуждены временно отключить внешний мир и оставить только Украину.

Это означало бы, что пользователи карт банка, которые в это время находились за границей, не имели бы доступа к услугам, но на территории Украины все бы работало.

Нападение на сайты силовых ведомств и госучреждений

Дальше ситуация еще ухудшилась. Перестал работать сайт Вооруженных сил Украины, а с ресурсом министерства внутренних дел иногда возникали сложности, как и с сайтом Минобороны.

Атаковали хакеры и Дию. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова:

Из России и Китая поступало "600 тысяч пакетов вредоносного трафика в секунду".

После отражения этой волны атака вернулась – из Чехии и Узбекистана.

Однако в итоге у Дии не было серьезных сбоев, хотя некоторые пользователи подмечали проблемы с приложением.

Первую волну удалось одолеть

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что все эти сбои произошли из-за массированной Ddos-атаки (это когда на серверы сайта поступают огромное количество запросов, которые очень трудно оперативно обработать).

После 19 часов заявления по поводу кибератаки пошли успокоительные.

В "Ощадбанке", скажем, заверили, что все системы банка защищены и работают в штатном режиме.

Также в "Приватбанке" сообщили, что устранили последствия атаки и возобновили стабильную работу систем. Однако и допустили, что нападения могут продолжиться.

Вторая волна И они, кибератаки, таки продолжились – вечером 15 и ночью 16 февраля. В частности, возникли сложности с доступом на сайт Кабинета Министров Украины.

Заметим также, что на 1 час ночи 16 февраля не было доступа к сайтам Минобразования и науки, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Министерства молодежи и спорта, Министерства информационной политики, Вооруженных сил Украины.

С перебоями работали сайты Минюста, Минфина, Мининфраструктуры, Минцифры, Службы безопасности, МВД, МИД, Офиса генпрокурора и Национальной полиции. Пользователи сети также сообщали о проблемах на сайте президента.

Напомним: ровно месяц назад, в ночь с 13 на 14 января, что-то похожее в Украине уже происходило – на официальные сайты государственных учреждений Украины осуществили глобальную кибератаку.

Обратите внимание: