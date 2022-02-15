Трудности с доступом к сайту Кабинета Министров Украины наблюдаются перед полуночью. Он все же работает, но с перебоями.

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Не было связи с сайтом

У ряда пользователей сети при попытке перейти на сайт правительства появлялось сообщение об отсутствии связи с сайтом. "Соединение было сброшено", – говорилось там. 16 февраля по состоянию на 00:10 таких проблем уже нет. Веб-рерурс работает в обычном режиме.

Сайт правительства работает с перебоями / Скриншот

Масштабная кибератака в Украине

Ранее в правительстве прокомментировали Ddos-атаку на ряд информационных и банковских ресурсов в Украине. Там подчеркнули, что по состоянию на 19:30 работу веб-сервисов "ПриватБанка" и "Ощадбанка" удалось возобновить. "Рабочая группа из специалистов основных субъектов национальной системы кибербезопасности принимает все необходимые меры для противодействия и локализации кибератаки", – говорится в сообщении.

Какие сайты и приложения пострадали

Первыми атакам подверглись приложения "Ощадбанка" и "Приватбанка". Дальше перестали работать сайты силовых структур – Министерства обороны и ВСУ, с перебоями работал сайт МВД.

В Минцифры сообщили, что примерно в 20:00 мощная DDoS-атака началась и на портал "Дия". Впрочем, для большинства пользователей она осталась незаметной.

"Начальный вектор – Россия и Китай. Наши специалисты быстро "обрезали" это направление, но атака вернулась уже из Чехии и Узбекистана. И снова была отбита", – пояснили в ведомстве.

Важно! Украинская полиция открыла уголовное производство из-за DDos-атак на банки и правительственные сайты. Специалисты по кибербезопасности принимают меры по противодействию угрозам.